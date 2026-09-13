O luptă aranjată pentru promovarea unui meci MMA s-a terminat cu o bătaie adevărată, în Centrul Vechi al Capitalei. Tolea Ciumac şi viitorul său adversar s-au lovit sub privirile clienţilor de la terase. Ce părea la început o glumă s-a transformat rapid în scene greu de privit. Poliţiştii s-au autosesizat după viralizarea imaginilor, iar Ciumac a fost reţinut. În această după amiază, judecătorii au decis arestarea lui pentru 30 de zile.

"Gata, bă! Ajunge, mă, Tolea! Nu vă băgaţi! Lasă-l să-şi facă treaba că a dat în el!", strigau oamenii.

Scenele de o violenţă ieşită din comun au loc în Centrul Vechi al Capitalei. Protagonişti sunt luptătorii MMA Anatolie Tolea Ciumac şi Daniel Ciudin, alias Danu Spartanu.

Scandalul a început pe o alee din Centrul Vechi. Cei doi sunt filmaţi în poziţii de luptă, ca în ringul de box. La un moment dat, Tolea Ciumac îşi apucă adversarul de cap şi îl loveşte violent. Bărbatul scapă din prinsoare, dar lupta continuă pe strada Lipscani, zona cu restaurante şi terase din mijlocul Capitalei.

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Tolea Ciumac și Danu Spartanu au ajuns să se lovească pe bune

Totul a fost o regie scăpată de sub control, spun cunoscuţii celor doi. Luptătorii au un meci programat la finalul lunii octombrie, într-o gală oficială şi au vrut să promoveze evenimentul în mediul on-line, printr-o luptă de stradă aranjată. Doar că nervii lor au cedat prea repede.

Reporter: A fost cumva o strategie de marketing care s-a terminat prost?

Ion Pascu, luptător MMA: Păi a fost, da! Nu să fie aşa exagerat. Acuma că s-au întins ei şi a fost lumea acolo şi a filmat!

Reporter: Ei trebuiau să se hârjonească aşa mai mult?

Ion Pascu: Un pic, un pic şi n-a fost cineva care să-i oprească. S-au împins mai tare şi după aceea a escaladat!

Înainte să se bată, cei doi s-au filmat împreună la un local.

De la promovare online la dosar penal

Imaginile virale au ajuns şi la poliţişti care s-au autosesizat, iar luptătorii au fost chemaţi la audieri. Chiar dacă niciunul nu a depus plângere împotriva celuilalt, Tolea Ciumac a fost reţinut 24 de ore pentru deranjarea ordinii publice.

Reporter: Domnule Ciumac, ce s-a întâmplat aseară? A fost o luptă care scăpat de sub control? Ce s-a întâmplat?

Tolea Ciumac: Dacă-mi (...) vă spun!

Reporter: Cu limbajul acesta nu ajungem nicăieri, domnule Ciumac!

Tolea Ciumac: Dar mă doare-n (...) Te-am chemat eu aici?

Surse din anchetă spun că prin comportamentul lui, sportivul a creat o stare de teamă şi nesiguranţă printre cei prezenţi. Tocmai de aceea, dosarul a ajuns pe masa judecătorilor, care au decis arestarea lui pentru 30 de zile.

Danu Spartanu e hotărât să se răzbune în ring.

"La mine totul e bine, totul e normal. Un pic este... Dar nici nu este umflat, m-a muşcat oleacă ţânţarul. Totul e normal. Asta nu e o problemă", a spus Daniel Ciudin.

În trecut, Tolea Ciumac a mai fost condamnat la trei ani şi patru luni pentru contrabandă cu ţigări și la patru ani pentru tentativă de omor.