Nicușor Dan, la Summitul Arctic: "Avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică, desigur, Rusia"

Președintele Nicușor Dan avertizează asupra unei amenințări comune pentru Flancul estic al NATO și regiunea arctică. Șeful statului spune că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone, a sabotajelor, atacurilor cibernetice și a celor asupra infrastructurii critice.

Avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică, iar în spatele acestei amenințări se află Federația Rusă, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, înainte de participarea la Summitul European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda, potrivit Agerpres.

"Suntem o țară importantă pe Flancul estic și avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică, desigur, Rusia este în spatele acestei amenințări. Include (atacurile cu - n.r.) drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici", a spus șeful statului.

El a amintit că România face parte din Formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor.

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Totodată, a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine.

"Este important să împărtășim expertiza cu țările de pe Flancul estic, cu țările de la granița arctică. De asemenea, sunt oportunități economice interesante. În România avem expertiză în ceea ce privește mineralele - și exploatarea și tratarea lor -, există o colaborare între Institutele de geologie român și finlandez pe tema asta și avem expertiză și în ceea ce privește construcția de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiții pe Flancul estic și în zona arctică", a completat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan, vizită la Lapland Air Wing

Şefului statului a făcut o vizită la Lapland Air Wing, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice.

"Mi-a oferit ocazia să văd ce înseamnă apărarea flancului nordic al NATO. Apreciez primirea generoasă și profesionalismul Forțelor Aeriene finlandeze. Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg. Această bază va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România urmează aceeași direcție, prin tranziția, în anii următori, de la F-16 la F-35. Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene, până la mentenanță și producția industrială. România își dorește să aprofundeze această cooperare. Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, din Arctica până la Marea Neagră", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.