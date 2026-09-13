Vremea de mâine 14 septembrie. Temperaturile cresc puțin, dar vin ploile. Maxime de 28 de grade în sud

Vremea se încălzește luni, 14 septembrie, în cea mai mare parte a țării, însă în est și sud-est temperaturile vor rămâne sub normalul perioadei. Vor mai fi ploi slabe în unele regiuni, iar maximele vor ajunge până la 27...28 de grade în sudul Olteniei.

La noapte, cerul va fi variabil, cu mai mulți nori în prima parte a intervalului în Muntenia, Dobrogea și jumătatea sudică a Moldovei. În aceste regiuni va ploua pe arii restrânse, iar cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și, izolat, de peste 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral, unde vitezele vor ajunge în general la 40...50 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile intramontane și 15...16 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea de mâine 14 septembrie

Vremea de mâine 14 septembrie în ţară

Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. În estul și sud-estul țării, valorile termice vor rămâne însă sub cele normale pentru această perioadă, iar în restul teritoriului se vor apropia de mediile specifice datei.

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Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, pe arii restrânse, în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Cantitățile de apă vor fi de 2...5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special ziua, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Vitezele vor ajunge în general la 40...50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 27...28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 15...16 grade pe litoral.

Vremea de mâine 14 septembrie în Bucureşti şi în Cluj-Napoca

În Bucureşti, temperaturile din timpul zilei vor fi în creștere față de ziua precedentă, dar se vor menține sub valorile normale pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe, sub 1 l/mp. Ulterior, cerul va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar minima se va situa între 11 și 13 grade.

Vremea de mâine 14 septembrie

În Cluj-Napoca, ziua de luni vine cu cer parțial înnorat, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, cu minime de 11 grade.

Vremea de mâine 14 septembrie la munte

Cerul va fi variabil, cu perioade cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2...5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări, cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă.

Vremea de mâine 14 septembrie

Vremea de mâine 14 septembrie pe litoral

Vremea se va ameliora treptat. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul zilei, când vor mai fi posibile ploi slabe.

Vântul va avea intensificări temporare în prima parte a intervalului, cu rafale de 40...55 km/h, apoi va slăbi treptat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 20...22 de grade.