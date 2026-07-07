Un bătrân de 87 de ani, primul student înscris la o facultate din Iaşi: "Nu trebuie să mori prost"

Surpriză de proporţii luni dimineaţă, 6 iulie, în prima zi de înscrieri la Universitatea de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" (USV) din Iași. Primul candidat înscris nu a fost vreun tânăr proaspăt absolvent de liceu, ci un bunic de 87 de ani.

Un bătrân de 87 de ani, primul candidat înscris la o facultate din Iaşi: "Nu trebuie să mori prost" - Ziarul de Iaşi

Viorel Pintilescu s-a înscris în programul de licenţă la Biologie, în cadrul Facultăţii de Agricultură. Bătrânul spune că şi-a dorit mereu să facă o facultate, dar până acum nu avut nici timpul, nici resursele pentru a-şi urma visul. De asemenea, domnul Pintilescu a mai precizat că învăţatul e cea mai bună metodă de a-şi păstra mintea activă la venerabila sa vârstă.

"Eu m-am înscris la facultate. Cam asta-i toată treaba. Un om nu trebuie să…nu poate să moară prost, ca să mă exprim așa … mai ales dacă-i din Iași. Ar fi păcat să nu urmez o facultate, pentru că, în primul rând, Iașul este un 'focar' de cultură și îmi îmbogățesc eu cunoștințele. Decât să stau să dorm sau, eu știu, ce să fac… nu. E o ocupație foarte bună o facultate", a declarat Viorel Pintilescu pentru Ziarul de Iaşi. Bătrânul spune că urmarea unei facultăţi îl ajută şi din punct de vedere psihic. "Singurătatea e grea, dar dacă urmez facultatea, viața trece mult mai ușor, e o chestiune din punct de vedere psihic", a mai declarat acesta.

Viorel Pintilescu a terminat liceul în urmă cu mai bine de 60 de ani, dar la acea vreme n-a avut posibilitatea de a merge la o facultate. Apoi, problemele vieţii l-au purtat pe alte căi şi nu a mai avut timp pentru a face acest pas. După ce a terminat liceul, a făcut 3 ani la Şcoala Medie Tehnică de Mecanizare a Agriculturii.