Preparatul fără de care românii spun că vacanța la mare nu e completă. O porție ajunge și la 40 de lei

Hamsiile rămân unul dintre preparatele preferate ale verii pe litoral. În fiecare zi, mii de turiști le caută la terase și restaurante. Medicii recomandă însă ca acestea să fie cumpărate doar din unități autorizate și păstrate în condiții corespunzătoare, pentru a reduce riscul problemelor de sănătate.

Pentru mulți turiști, o zi petrecută la plajă nu este completă fără o porție de hamsii prăjite, servită cu mămăliguță și mujdei. "Tot am aşteptat acest moment să facem baie şi să mâncăm hamsii".

Atunci când aleg locul de unde să cumpere, unii turiști spun că se uită în primul rând la preț, în timp ce alții pun pe primul loc curățenia și prospețimea produselor. "În general după preţuri, nu neapărat după ceva anume, dar ne uităm şi la preţuri. Să fie curat, asta în general, să fie locul curat. Sincer luăm de pe faleza mării, că de acolo ia toată lumea şi avem încredere că este foarte bună şi proaspătă", spun turiștii.

Cât costă o porție

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Prețurile diferă în funcție de locul din care sunt cumpărate. O porție costă în jur de 13 lei la terase, iar într-un restaurant, poate ajunge chiar şi la 40 de lei. "Aducem hamsia de la pescarii noştri, în fiecare dimineaţă. Este cred că cel mai bine vândut produs, sau cel mai cerut", a declarat Alexandru Munteanu, manager restaurant.

"Materia primă vine în maşini frigorifice. Este de calitate, e controlată. Lumea spune dacă de la noi din mare nu putem să luăm, nu putem pentru că nu e controlată", explică Doru Drăghici, comerciant.

Medicii atrag atenţia, însă, că o poftă de moment poate distruge tot restul vacanţei, daca nu sunt gătite corespunzător sau nu sunt ţinute în condiţii optime.

"Intoxicaţia cu histamină este o formă specială de toxiinfecţie alimentară, al cărei debut este brusc de la câteva minute la câteva zeci de minute, cu simptome specifice sindromului de urticarian sau alergic, mai precis pacientul poate să resimtă senzaţia de palpitaţii, tahicardie, poate dezvolta hiportensiune arterială", spune Ana-Maria Iancu, medic infecționist.

Pe lângă hamsii, românii aleg să mânânce şi alte preparate din peşte, cum ar fi borşul pescăresc sau salata cu icre.