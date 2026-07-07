O româncă a torturat ore în şir o rusoaică: a bătut-o şi i-a tăiat părul cu un satâr

Scene teribile petrecute într-un apartament din Creta au şocat comunitatea elenă. O româncă a sechestrat şi torturat o femeie cu cetăţenie rusă, pe fondul unei crize de gelozie.

Potrivit In Newspaper, timp de două zile o femeie din România a sechestrat, bătut şi umilit o altă femeie, cu cetăţenie rusă, într-un apartament din Creta. Victima în vârstă de 55 de ani a fosta bătută în mod repetat, supusă la agresiuni fizice şi psihice, iar totul a culminat cu momentul în care românca a pus mâna pe un satâr şi i-a tăiat părul.

De la ce a plecat totul

Rusoaica a reuşit să ceară ajutor într-un moment în care a fost lăsată nesupravegheată. A luat telefonul şi a trimis un mesaj disperat unei cunoştinţe. Aşa au aflat autorităţile elene ce se întâmplă şi au descins în forţă în apartament. Potrivit poliţiei din Grecia, românca a încuiat-o pe victimă în casă, i-a luat telefonul şi actele şi a apoi a torturat-o. Totul ar fi plecat dintr-o criză de gelozie, după ce rusoaica ar fi început o relaţie cu fostul partener al româncei.

Articolul continuă după reclamă

Victima a primit îngrijiri medicale de urgenţă la faţa locului, apoi a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, dar şi pentru a primi asistenţă psihologică de specialitate. Românca a fost încătuşată de poliţiştii greci şi a fost dusă în faţa unei instanţe cu proopunere de arestare preventivă. Riscă acum ani grei de închisoare pentru sechestrare de persoane, vătămare corporală, tortură şi ameninţare.