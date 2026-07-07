Rezultate BAC 2026: Notele au fost afișate. Rata de promovare este de 74.8%

Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, au fost publicate pe edu.ro . Pe observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte barem şi rezultate BAC 2026 .

Mai multe persoane, elevi si parinti, privesc un avizier in timpul examenului de bacalaureat, la iesirea din Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti, miercuri, 1 iulie 2026. - Hepta

UPDATE 09:00 Edu.ro a publicat pe bacalaureat.edu.ro lista cu rezultatele obţinute de elevi la Bacalaureat, sesiunea din vară. Rezultatele înregistrate la probele scrise din prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2026 (prima afișare) au fost publicate astăzi, 7 iulie, pe site-ul dedicat.

Datele înregistrate în aplicație relevă o rată cumulată de promovare (toate promoțiile) de 74.8% (74,3% în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).

Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

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Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31.7%.

45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 - 9.49.

4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen

Limba și literatura română: 454

Limba și literatura maternă: 34

Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la logică și argumentare).

Cum își pot vedea absolvenții notele

Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat și la centrele de examen. Notele sunt publicate în format anonimizat, fiecare candidat putând să își identifice rezultatele cu ajutorul codului unic primit la examen.

Ministrul interimar al Educației le-a transmis, luni, un mesaj absolvenților de clasa a XII-a: "Alegeţi cu înţelepciune calea pe care o veţi urma, în funcţie de ceea ce vă pasionează şi de ceea ce vă doriţi să deveniţi, nu doar de ceea ce pare mai uşor", este mesajul ministrului interimar Mihai Dimian.

El are un mesaj şi pentru cei care nu reuşesc să promoveze Bacalaureatul: "Le transmit un mesaj simplu: NU RENUNŢAŢI! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea de toamnă şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!"

Rezultatele nu sunt publicate cu numele și prenumele elevilor, ci cu ajutorul codurilor individuale de candidat. Codul unic a fost comunicat fiecărui candidat de către centrul de examen. Acesta trebuie introdus sau identificat în lista aferentă județului și unității de învățământ. Listele conțin codul candidatului, unitatea de proveniență, notele obținute la probele scrise, media și rezultatul examenului.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000, din seriile anterioare. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Cum pot fi depuse contestațiile

Marți, 7 iulie, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14:00-18:00. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar.

Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale.

Nota poate crește sau scădea după contestație

Lucrarea pentru care a fost depusă contestație este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă.

Prin urmare, nota poate să crească, să rămână neschimbată sau să scadă în urma recorectării. Candidatul trebuie să ia în calcul acest lucru înainte de depunerea cererii. Lucrările sunt evaluate prin platforma digitalizată. Acestea sunt scanate în centrul de examen și repartizate aleatoriu profesorilor evaluatori, care pot proveni din județe diferite.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie. Rezultatele finale ale primei sesiuni a Bacalaureatului 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie. Acestea vor include toate modificările de note produse în urma contestațiilor.

Bac 2025. Rata de promovare în sesiunea anterioară

În 2025, potrivit datelor înregistrate în aplicația de examen, rata cumulată de promovare (toate promoțiile) înainte de contestații este de 74,3% (76,4% - în prima sesiune a anului trecut). Astfel, au promovat, în total, 77.805 candidați (73.859 de candidați din promoția 2025, respectiv 3.946 din promoțiile anterioare) din numărul celor 104.675 de candidați prezenți.

Pentru promoția curentă, rata de succes este de 79,9% (81,5%: iunie - iulie 2024), în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 32,1% (31,9%: iunie - iulie 2024).

Un număr de 24 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10, un candidat susţunând probele în sesiunea specială a examenului. Cei mai mulţi candidaţi (13.598 - toate promoţiile) au obţinut medii situate pe segmentul 9 - 9.49.

După soluționarea contestațiilor, rata de succes a crescut la 76,5% la nivel naţional, pe ansamblul tuturor promoțiilor față de 78,2% - în sesiunea iunie-iulie 2024. De asemenea, şi mediile de 10 au crescut de la 24 la 33.

Calendarul afișării rezultatelor la Bac 2026

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00)

8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2026, sesiunea de toamnă

Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august în perioada 14-21 iulie, inclusiv absolvenții care promovează examenele de corigență. Probele scrise din a doua sesiune încep pe 10 august, iar primele rezultate sunt programate pentru 18 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.