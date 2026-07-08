Video Explozie în subsolul unei case din Ploieşti, din cauza unei butelii. Un bărbat, în stare gravă la spital
Deflagraţie uriaşă aseară în Ploieşti. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproape 50% din suprafaţa corpului, după o explozie provocată în subsolul locuinţei de o butelie. Victima a fost intubată de medicii ajunşi la faţa locului. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.
"O explozie provocată de scăpări de gaze de la o butelie s-a produs marţi seară într-o locuinţă de pe strada Tismana din municipiul Ploieşti. La faţa locului au intervenit pompierii Detaşamentului 1 Ploieşti cu o autospecială de stingere şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti", a transmis, marţi seară, ISU Prahova.
Explozia s-a produs în beciul aflat sub casă, din cauza scăpărilor de gaze de la o butelie. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, iar locuinţa nu a suferit deteriorări.
În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 77 de ani a suferit arsuri. Acesta era conştient la sosirea echipajelor de intervenţie şi a fost asistat medical de echipajul de terapie intensivă mobilă.
"După evaluarea medicală, bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost diagnosticat cu arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului, la nivelul căilor aeriene, membrelor superioare şi inferioare, precum şi al toracelui posterior", au precizat pompierii.
Acesta a fost intubat de echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) şi urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri medicale.