Deflagraţie uriaşă aseară în Ploieşti. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproape 50% din suprafaţa corpului, după o explozie provocată în subsolul locuinţei de o butelie. Victima a fost intubată de medicii ajunşi la faţa locului. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

"O explozie provocată de scăpări de gaze de la o butelie s-a produs marţi seară într-o locuinţă de pe strada Tismana din municipiul Ploieşti. La faţa locului au intervenit pompierii Detaşamentului 1 Ploieşti cu o autospecială de stingere şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti", a transmis, marţi seară, ISU Prahova.

Explozia s-a produs în beciul aflat sub casă, din cauza scăpărilor de gaze de la o butelie. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, iar locuinţa nu a suferit deteriorări.

În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 77 de ani a suferit arsuri. Acesta era conştient la sosirea echipajelor de intervenţie şi a fost asistat medical de echipajul de terapie intensivă mobilă.

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"După evaluarea medicală, bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost diagnosticat cu arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului, la nivelul căilor aeriene, membrelor superioare şi inferioare, precum şi al toracelui posterior", au precizat pompierii.

Acesta a fost intubat de echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) şi urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri medicale.