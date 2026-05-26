O garsonieră din Ploiești a fost scoasă la licitație de ANAF pentru puțin sub 60.000 de lei, echivalentul a aproximativ 11.000 de euro. Locuința este situată într-un bloc de tip cămin, are o suprafață utilă de 22,45 metri pătrați și se află la parterul unui imobil de pe Șoseaua Vestului.

ANAF scoate la vânzare o garsonieră în Ploiești cu aproape 11.000 de euro. La ce etaj se află

ANAF, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, organizează la finalul lunii mai o licitație pentru vânzarea unei garsoniere din Ploiești. Prețul de pornire este de 59.512 lei, iar licitația se desfășoară în perioada 21 mai 2026, ora 09:00 - 31 mai 2026, ora 09:00.

Locuința este situată pe Șoseaua Vestului nr. 13, bloc 2, la parter, și este formată dintr-o cameră și dependințe. Garsoniera are o suprafață utilă de 22,45 metri pătrați și este înscrisă în cartea funciară cu numărul cadastral 131983-C1-U22.

Potrivit anunțului publicat de Fisc, apartamentul se află într-un bloc de locuințe tip cămin, iar evaluatorii nu au avut acces în interiorul imobilului. În documentație se menționează că blocul beneficiază de utilități, iar ușa de la intrare este metalică.

Pentru a participa la licitație, cei interesați trebuie să achite o taxă de participare de 5.951,20 lei. Garsoniera este scoasă la vânzare fără TVA, iar în dreptul eventualelor sarcini este menționat că „nu se cunosc”.

