Ne-am întors la maternitatea din Ploieşti, acolo unde, colegii mei au filmat-o pe femeia care şi-a negociat copilul pe un bilet de avion şi bani de chirie. Am întrebat autorităţile ce ştiu despre ea şi ce s-a ales de copilul tratat ca o marfă de propria mamă.

Copilul este în aceste momente sub protecţia DGASPC Prahova, în grija unui asistent maternal. DGASPC a transmis, prin intermediul Consiliului Judeţean Prahova, că s-a dispus dispoziţie de plasament în regim de urgenţă. S-au dat telefoane la toate instituţiile, iar reacţia autorităţilor a venit abia astăzi, 3 iulie, în jurul orei 18:00.

Femeia a fost dusă la audieri

Am fost la maternitatea de la Ploieşti. Reprezentanţii instituţiei au spus că nu ştiu sigur, dar pare că femeia s-ar fi externat. La Spitalul Judeţean din Ploieşti informaţia a venit că s-ar fi externat fie pe 29 iunie, fie pe 30 iunie, dar că ei au anunţat şi Poliţia şi DGASPC. Femeia s-a întors astăzi, 3 iulie, la maternitate pentru a-şi scoate firele în urma operaţiei de cezariană.

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S-a deschis şi un dosar penal, dar vorbim tot despre o autosesizare. Femeia a fost dusă la audieri. Nu singură, ci împreună cu tatăl copilului şi familia acesteia. Au fost găsiţi toţi la o adresă din Ploieşti.