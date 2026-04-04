În timp ce cu toţii mai stingem câte-un bec prin casă pentru a face economie la energia electrică, pentru un primar dintr-o localitate mureşeană factura la curent nu reprezintă, de ani buni, vreun stres. Împreună cu şoferul său şi cu un angajat al Electrica, edilul fură curent, la propriu. Anchetatorii vorbesc de un tun de peste un milion de lei pentru care a fost plasat sub control judiciar în următoarele 60 de zile şi are interdicția de a-și exercita funcția.

De-a lungul anilor, distribuitorul de energie a sesizat în mai multe rânduri fluctuaţii suspecte în consumul din reţeaua care deserveşte localitatea mureşeană Sânpetru de Câmpie. Cineva consuma fără să plătească. Aşa că au luat-o din poartă-n poartă. Autorităţile au făcut percheziţii atât la sediul primăriei, cât şi în zeci de case din comună.

"M-am trezit acasă cu poliția și cu mandat de percheziție. I-am întrebat pentru ce au zis că pentru furt de curent. Au fost la 20 de locuințe, inclusiv la cea a primarului", spune viceprimarul Petru Pintecan.

"Mi-au solicitat contractele de furnizare și facturile pe anul trecut, până în prezent. Le-am furnizat, le-am numerotat și au plecat", spune contabila.

Aşa s-a aflat că primarul şi doi complici de-ai săi - şoferul edilului şi un angajat Electrica furau, bine-merci, curent încă de acum cinci ani. Verificările companiei de electricitate au scos la iveală un tun de peste un milion de lei. Cele trei gospodării nu făceau deloc economie: consumau curent de circa 16 mii de lei pe lună.

"20 de mandate de percheziție domiciliară la pesoane cercetate pentru executarea sau folosirea de instalații clandestine în vederea racordarii directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare", spune Mureş Mate Aurica, purtător de cuvânt IPJ.

Edilul a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele două luni, timp în care nu mai are voie să-şi exercite funcţia.

Conform declaraţiei de avere, Primarul Ciprian Spiru deține, împreună cu soția, o casă, trei terenuri agricole și unul intravilan. În 2023, a încasat 81.000 lei din indemnizație, 47.000 lei subvenții APIA și aproape 310.000 de lei din comerţul cu animale. Este asociat unic în două firme, care au raportat în 2024 un profit de aproape 100 de mii de lei.

Anda Anghelache

