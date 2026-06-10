Sfârşit tragic pentru un tânăr din Bucureşti. Bărbatul de 26 de ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a intrat cu motocicleta într-un tramvai pe de linia 53 care ieşea din depou, pe Bulevardul Bucureştii Noi. Traficul în zonă a fost restricţionat.

Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou

Accidentul s-a produs, miercuri după-amiază, pe Bd. Bucureştii Noi din Capitală.

"Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta pe Bulevardul Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitila către str. Jiului, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, care ieşea din depoul STB", a anunţat Brigada Rutieră.

Motociclistului i s-au făcut manevre de resuscitare, însă ulterior medicii au declarat decesul acestuia.

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Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind "zero".

Traficul rutier a fost restricţionat pe Bd. Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitilei către str. Pajurei.

Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier.