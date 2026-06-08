Motociclist de 36 de ani, mort în Cluj după ce a intrat într-o maşină, pe contrasens

Un motociclist de 36 de ani a murit aseară pe drumul care leagă Zalău de Cluj-Napoca. Bărbatul ar fi ajuns pe contrasens, după ce ar fi făcut o depăşire neregulamentară, moment în care s-a izbit violent de o maşină condusă de o şoferită de 68 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât salvatorii nu au mai putut face nimic ca să îi salveze viaţa motociclistului. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul ieşit negativ.

Un grav accident rutier s-a produs, duminică după-amiază, pe drumul naţional 1F, în judeţul Cluj. Un motociclist a fost găsit în stop cardiorespirator, după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autoturism. Motociclistul a fost declarat decedat, primele verificări aratând că acesta a intrat într-o depăşire fără a se asigura corespunzător.

Poliţia judeţeană Cluj informează că primele verificări arată că accidentul din localitatea Mera s-a produs în condiţiile în care motociclistul a intrat într-o depăşire fără a se asigura corespunzător.

„Conform primelor cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un conducător de motocicletă, respectiv un bărbat de 36 de ani, care circula pe direcţia Zalău – Cluj-Napoca, ar fi efectuat o depăşire neregulamentară, pătrunzând pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 68 de ani, din Cluj-Napoca”, transmit oficialii Poliţiei.

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Motociclistul a fost declarat decedat.

Şoferiţa implicată în accident a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.