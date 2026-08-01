La mare, în bagaj nu mai stau doar costumul de baie și crema de soare. Tot mai mulți turiști își fac loc și pentru o carte. Între două băi în mare și câteva ore de stat la soare, unii schimbă ecranul telefonului cu paginile unui roman, pentru deconectare. Chiar şi aşa, datele arată că şapte din zece romani nu au citit nimic în ultimul an.

Între o baie în mare și o cură de soare, e timp și pentru lectură. Pentru Alexandru, cititul pe șezlong e un ritual.

"E o pasiune, mă relaxează mai mult. Mai mult citesc când sunt la plajă, să mă relaxez și acum îmi permite și timpul liber. Chiar și dacă citești 3, 4, 5 pagini pe zi mi se pare că e important pentru dezvoltarea mentală, cel puțin", a spus Alexandru Anghel.

Pentru unii, lectura e pretextul pentru a sta măcar câteva ore departe de notificări și de rețelele sociale. Pentru alții, cartea e un accesoriu perfect pentru o poză instagramabilă.

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Reporter: Îți place să citești la plajă?

Tânără: Da, trece timpul mai repede.

"Este foarte relaxant, îmi place să citesc în timpul meu liber și mai ales pe plajă", a spus o altă turistă.

Chiar și 30 de minute de citit pe zi pot reduce nivelul de stres, pentru că ajută la deconectarea de grijile cotidiene, spun specialiștii.

Chiar dacă telefonul e indispensabil, în vacanță își mai găsesc locul în viața noastră și cărțile. Pentru mulți, acesta este singurul moment din an când își fac timp să citească. Alții recunosc că nici pe plajă nu trec de primele pagini.

"Eu stau pe telefon, aștept să termine de citit. Nu mă preocupă, ea e mai mult cu învățatul, cu facultatea", a mărturisit un tânăr.

România ocupă ultimul loc în Europa la citit. Datele oficiale arată că șapte din zece români nu au deschis nicio carte în ultimul an.

"Existând și probleme economice, foarte mulți oameni preferă să cheltuie banii pe alte elemente și sunt prioritare facturile și altele, înainte de cărți, dar, pe de altă parte, și modelele pe care le avem în societate demonstrează că, dacă înainte 'ai carte, ai parte', acum nu ai carte, sigur ai parte. Lectura, studiul nu mai au valoare. Contează miștocăreala, șmechereala, alte elemente de acest gen", a explicat sociologul Răzvan Pantelimon.

Studiile arată că românii preferă cărțile de ficțiune și romanele de dragoste. De câțiva ani, în top urcă vertiginos cărțile de dezvoltare personală.