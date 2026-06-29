Tragedie la locul de muncă. Un muncitor nepalez a sfârşit decapitat în timp ce curăţa o linie de tranşare a puilor într-un abator din judeţul Vâlcea. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabilii cu exactitate cauzele accidentului de muncă. Evenimentul a avut loc în seara zilei de duminică, 28 iunie, în jurul orei 21:30, în incinta unei firme din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea.

Un muncitor nepalez a fost decapitat după ce a fost prins într-un utilaj dintr-un abator de pui din Vâlcea - Sursa: Hepta

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat ca un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetăţean străin, angajat al societăţii, ar fi fost surprins de un utilaj aflat în funcţiune, în timpul desfăşurării activităţilor de serviciu", informează luni oficialii Poliţiei Judeţene Vâlcea.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul mort venise din Nepal să muncească într-un abator de pui.

Duminică seară, el curăţa linia de tranşare a păsărilor, iar la un moment dat un cârlig de pe această linie i-a agăţat combinezonul şi i l-a tras, bărbatul murind decapitat.

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Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabilii cu exactitate cauzele producerii evenimentului.

Muncitorul făcea parte din echipa de igienizare și ar fi fost prins de o instalație aflată în mișcare.