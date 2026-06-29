Un oficial al Parisului dă vina pe SUA pentru valul de caniculă: "Ajunge cu lecţiile"

Viceprimarul Parisului, Audrey Pulvar, a lansat un atac asupra Statelor Unite ale Americii, spunând că ţara este "parţial responsabilă" pentru valul de căldură record din Franţa. Comentariile vin în contextul în care Pulvar a răspuns ironiilor turiştilor americani care au criticat Franţa pentru lipsa aerului condiţionat în mai multe zone, scrie The Telegraph.

În ultima săptămână, dezbaterea transatlantică online s-a încins, după ce unii americani, mulţi dintre ei locuind în sudul Statelor Unite, i-au ironizat pe francezi şi pe vest-europeni pentru că nu ar rezista la temperaturi cu care ei sunt obişnuiţi în fiecare an, relatează The Telegraph.

"Dragi jurnalişti americani şi influenceri de pe reţelele sociale: de zile întregi, unii dintre voi critică şi iau în râs Parisul pentru că oraşul nu are aer condiţionat în fiecare cameră... Doamne, ce ironie!", a scris Audrey Pulvar, viceprimarul Parisului responsabil pentru relaţii internaţionale, pe reţelele sociale.

"Fiind al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume, purtaţi o parte semnificativă din responsabilitatea pentru încălzirea globală şi pentru consecinţele pe care noi, în Franţa, le resimţim. Oraşele voastre, care sunt climatizate în proporţie de 90%, nu sunt străine de această situaţie", a explicat Audrey Pulvar.

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Pulvar le spune americanilor că "ajunge cu lecţiile"

După ce a enumerat iniţiativele verzi ale Parisului, Pulvar şi-a încheiat postările criticând SUA pentru ceea ce a descris drept dispreţul ţării faţă de planetă. "Aşa că, vă rog, ajunge cu lecţiile. Începeţi să vă faceţi partea. Cu respect."

Spre deosebire de SUA, unde aerul condiţionat este răspândit, în Franţa doar una din patru gospodării are aer condiţionat. Istoric, francezii au fost sceptici în privinţa aerului condiţionat: un sondaj Ipsos publicat la începutul acestei luni a arătat că 78% dintre francezi cred că acesta este dăunător pentru mediu, iar unul din şase respondenţi a spus că ar prefera să sufere de dragul planetei.

1.000 de decese în plus în Franţa, din cauza caniculei

Însă temperaturile record de săptămâna trecută au arătat că atitudinile s-au schimbat, retailerii din toată ţara rămânând fără aparate portabile de aer condiţionat.

Datele preliminare privind mortalitatea, publicate duminică de Public Health France, arată că ţara a înregistrat cu 1.000 de decese mai mult decât în lunile precedente, după vârful valului de căldură de miercuri, când temperaturile au trecut de pragul de 40°C în multe zone ale Franţei. Numărul deceselor la domiciliu a crescut, de asemenea, cu 40% în această perioadă.

În Paris, serviciile de urgenţă au răspuns la 3.400 de apeluri, de patru ori mai multe decât media, şi au intervenit la 30 de stopuri cardiace într-un interval de 24 de ore care s-a încheiat vineri.

În departamentul Yvelines, la vest de Paris, valul de căldură a provocat moartea unei fete de 12 ani, care a murit vineri din cauza insolaţiei, în timp ce fratele ei de 15 ani a fost salvat de paramedici.

Până acum, 74 de persoane care căutau să se răcorească au murit înecate în Franţa, inclusiv un bărbat care s-a înecat în Canal Saint-Martin din Paris, în timp ce înota în afara zonei autorizate.

Parizienii au dormit în parcuri publice

Pe parcursul săptămânii, parizienii disperaţi care locuiau în apartamente supraîncălzite au dormit în parcuri publice, transformând spaţii verzi precum Buttes-Chaumont, din nord-estul oraşului, într-un hotel în aer liber, sau au rezervat camere de hotel cu aer condiţionat, la câţiva paşi de apartamentele lor.

Deşi furtunile au ajutat la răcorirea capitalei franceze duminică seară, fulgerele au lăsat fără curent electric 36.000 de gospodării din Aisne, Yvelines şi Indre-et-Loire.

În Paris, 1.300 de gospodării au rămas, de asemenea, fără electricitate timp de 30 de ore, după ce penele de curent au afectat sâmbătă sudul şi estul oraşului, oprind lifturile din blocurile înalte, frigiderele şi ventilatoarele.