Uneori, cel mai dulce vis începe cu o schimbare de viață. Corina Gheorghe a visat să devină medic veterinar. Astăzi tratează altfel oamenii: cu deserturi. După ani de studiu în Franța, la una dintre cele mai prestigioase școli de cofetărie din lume, s-a întors acasă hotărâtă să le arate românilor gustul adevărat al unui desert franțuzesc.

Corina ne pregăteşte astăzi un mousse de ciocolată ca în Franţa, acolo unde şi-a şlefuit, cu ani în urmă, priceperea în ale cofetăriei. Ştia încă de pe-atunci că şi-ar dori să-i înveţe şi pe români adevăratul gust franţuzesc. Azi, poate spune că a reuşit.

"Deşi pare simplu, e foarte multă tehnică. Acum facem ultimul pas al acestei prăjituri, tot ce va fi în interior a fost deja preparat. O mică greşeală poate compromite produsul final. Tot ce va avea în interior prăjitura a fost făcut cu o zi înainte", spune Corina Gheorghe, cofetar.

Pasiunea ei pentru deserturi vine din copilărie.

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"Când eram mică, de-abia aşteptam vizitele la bunica mea. Bunica şi mătuşa mea făceau cele mai bune prăjituri. Ştiam că ajung la bunica şi mă voi duce în cămară şi o să găsesc cele mai bune prăjituri. Ulterior, când am crescut, am început să o ajut pe mama. Era treaba mea de sărbători să asigur toată partea de tot ce înseamnă dulce", adaugă Corina Gheorghe.

Un start bun nu e însă şi garanţia succesului. Corinei i-a luat un deceniu să-şi dea seama ce îşi doreşte, de fapt.

"În timpul adolescenţei m-am decis că vreau să devin medic veterinar şi am plecat de acasă. Am avut o perioadă în care nu am mai gătit. Mi-am cunoscut soţul în timpul facultăţii şi ne-am căsătorit. Am zis că trebuie să-l impresionez cu ce ştiu să fac şi m-am reapucat de dulciuri", mărturiseşte patiserul.

A început să urmărească marii maeştri cofetari din străinătate, iar apoi a făcut pasul decisiv spre Franţa, la Ecole Ducasse, una dintre cele mai prestigioase şcoli de profil.

"Mi-am dorit să fac cursuri pentru că sunt perfecţionistă. Sunt la bază medic veterinar, ceea ce înseamnă mult studiu. Şi mi-am dorit să studiez. Era vară când am făcut şcoala şi cea mai grea mi s-a părut săptămâna de pâine. Nu există acolo să spui "îmi iau o pauză şi revin". Şcoala din Franţa te disciplinează: să fii gata la timp, să nu ai timpi morţi. Cel mai greu într-o cofetărie ca a noastră este să livrezi în fiecare zi aceeaşi calitate. Nu ţine doar de ingrediente, ci şi de tehnica pe care o foloseşti", , spune Corina.

"Îmi doresc să facem şi să vedem cum se face: aici avem un tort, un mic tort şi aici monoporţiile, prăjiturile pe care le avem de miercuri până duminică în cofetăria noastră", precizează cofetarul.

"Spre surprinderea mea, da. Îmi doresc să nu mai mănânce. Am doi copii adolescenţi, dar am şi un băieţel de 7 ani. În fiecare zi mă întreabă dacă mănâncă prăjituri acasă", spune Corina Gheorghe, cofetar.

Când sunt gata, prăjiturile Corinei sunt parcă desenate în vitrină. Au forme pe care nu le găseşti oriunde, perfect conturate, parte a unui tablou pe care mai că nu-ţi vine să-l strici. În mica ei cofetărie din inima Bucureştiului, Corina îşi vede visul cu ochii.

Reporter: Practic, aici e raiul iubitorilor de dulciuri.

Corina Gheorghe, cofetar: Da! Bine aţi venit în raiul nostru!

Un paradis presărat cu ciocolată, vanilie, fistic sau fructe - ingrediente ce plac tuturor, dar care parcă au alt gust atunci când sunt combinate după reguli franţuzeşti.

"Următoarea întrebare este dacă şi gustul se ridică la nivelul aspectului şi da! Feedback-ul este că nu sunt doar estetic frumoase. Unii vin cu lecţia făcută şi aleg doar ce au în poză. Avem şi clienţi care cumpără din toate. Îmi doresc produsele mele să fie asociate cuvântului calitate, iar spaţiul în care vin este un produs de o anumită calitate. Trebuie să reflecte. Acest spaţiu a pornit de la produs, tipul produsului", conchide Corina Gheorghe.

Secretul ei? Nu serveşte deserturi. Te invită să le sărbătoreşti.