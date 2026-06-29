Rusia dezvoltă sisteme de apărare antiaeriană care vor utiliza tehnologii cu AI

Rusia îşi reorganizează modul în care foloseşte dronelor în războiul din Ucraina, trecând de la echipe mici la unităţi specializate, care primesc misiuni mai ample, a anunţat ministrul Apărării luni, la o întâlnire cu corespondenţii militari. Totodată a transmis că Rusia dezvoltă sisteme de apărare antiaeriană care vor utiliza tehnologii cu inteligenţă artificială.

Rusia dezvoltă noi sisteme de apărare antiaeriană care vor utiliza tehnologii cu inteligenţă artificială, a anunţat luni ministrul Apărării Andrei Belousov, potrivit Kommersant. Belousov a spus că în ceea ce priveşte dronele inteligenţa artificială este folosită în special pentru recunoaşterea imaginilor, fixarea automată a ţintelor şi navigaţie, subliniind că sistemele trebuie antrenate pentru a deveni mai eficiente.

"Suntem implicaţi activ în acest domeniu, mă refer la apărarea antiaeriană. Este unul dintre cele şapte proiecte pe care trebuie să le finalizăm înainte de sfârşitul anului (...) Vom avea rezultatele în noiembrie", a declarat el la o întâlnire cu corespondenţii militari.

Belousov a numit introducerea inteligenţei artificiale în domeniul militar drept unul dintre priorităţile Ministerului Apărării. "Inteligenţa artificială este folosită acum în drone, în principal, în două direcţii. Prima ţine de recunoaşterea imaginilor şi de fixarea automată a ţintelor, iar a doua de navigaţie. Reţelele neuronale trebuie antrenate", a declarat el.

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Belousov susţine că Rusia a construit pe front un sistem de apărare antidrone pe mai multe niveluri, dar admite că protejarea regiunilor ruseşti rămâne dificilă, pentru că tacticile atacurilor cu drone se schimbă rapid, la intervale de 2-3 luni.

Oficialul rus a subliniat că Rusia creează grupuri mobile de apărare antiaeriană echipate cu drone interceptoare de tip FPV. "Acestea sunt grupuri mobile înarmate în principal cu drone interceptoare FPV. Implementăm activ acest lucru", a spus el.

Belousov a menţionat că, din aprilie, Rusia a început să creeze un "mediu informaţional unic pentru a consolida sistemele de avertizare timpurie". "Implementăm în mod activ (...) sisteme informatice care ne permit să definim obiective la nivel tactic, să înţelegem întreaga situaţie şi să controlăm operaţiunile militare", a declarat el.

El a menţionat în mod specific că personalul militar rus, comandanţii de pluton şi comandanţii de vehicule de luptă au primit tablete conectate la acest sistem unic, care se conectează la centre de comandă, radare şi alte unităţi. "În toate formaţiunile militare, am creat sisteme stratificate de apărare antiaeriană" pentru a respinge atacurile dronelor, a spus el.

În februarie, preşedintele Vladimir Putin a cerut organizarea unui sistem de pregătire în dezvoltarea, producţia, operarea şi întreţinerea dronelor iar săptămâna trecută a cerut "o creștere rapidă și semnificativă" a producției celor mai solicitate sisteme de apărare aeriană, pe fondul creșterii numărului de atacuri aeriene ucrainene asupra infrastructurii critice din Rusia.