Caz șocant în județul Timiș! O fetiță de 10 ani a murit după ce a fost lovită, în timp ce se plimba cu o prietenă pe bicicletă, de mașina condusă chiar de unchiul ei. În loc să oprească și să le acorde primul ajutor, individul, care era şi băut pe deasupra, a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost, între timp, arestat.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 22 în localitatea Gelu, din județul Timiș. Cele două fetițe se aflau pe aceeași bicicletă și circulau pe marginea unei străzi secundare din sat.

A abandonat-o în agnonie

Copila de 11 ani pedala, iar prietena ei, în vârstă de 10 ani, era pasageră. La un moment dat, bicicleta a fost lovită în plin de un autoturism condus chiar de unchiul fetei de 10 ani. Martorii spun că după impact, bărbatul ar fi oprit pentru câteva clipe, însă apoi s-a urcat la volan și a plecat în grabă, lăsându-și nepoata, dar și pe prietena ei, pe caldarâm. Tot martorii au sunat și la 112, însă echipajul SMURD sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru fetița de 10 ani. Cealaltă victimă, de 11 ani, a fost găsită în viață și dusă de urgență la spital, la Timișoara.

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Șoferul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a fost găsit în scurt timp de polițiști, iar anchetatori au aflat și motivul pentru care a fugit de la locul accidentului. Avea o alcolemie de 1,33 mg per litru alcool pur în aerul expirat. După audiere, a fost reținut pentru 24 de ore. Magistrații au despus reținerea sa preventivă pentru 30 de zile. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare din culpă, conducerea unui vehicul sub influență alcolului și părăsirea locului accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, va fi judecat după legea Anastasia, care exclude posibilitatea suspendării pedepsei.