DJ Padre Guilherme va ţine un concert pentru tinerii greco-catolici din Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş şi din Episcopia de Cluj-Gherla. Părintele a devenit celebru după ce a mixat la un eveniment patronat de fostul suveran pontif şi a ajuns cunoscut drept DJ-ul preferat al Papei Francisc.

"Am decis să deschidem, pe timpul verii un bar pentru tineri, cu karaoke și făcând piesele pentru karaoke am început să fac muzică. Dar folosind doar laptop-ul. Muzică ce-mi plăcea mie. Iar oamenilor le plăcea să vadă un preot mixând muzică. În 2013, m-am înscris la o școală de DJ ca să învăț mai mult despre ce înseamnă să fii DJ, ce înseamnă să fii producător muzical și a început totul să devină mult mai, aș putea spune, profesional. Așa am reușit să plătim datoriile, am refăcut spațiile pentru tineri, apoi am refăcut biserica, iar acum vrem să ridicăm clădirea pentru misionari, pentru cor. Sunt pentru a treia oară în România. Am mixat și anul trecut. Românilor le place să primească și știu cum să primească. Simt că sunt într-o familie", spune Padre Guilherme.

Vezi și

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu măsurile de austeritate anunţate de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰