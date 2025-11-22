O cameră foto marca Leica, dăruită papei Francisc în 2024, a fost vândută sâmbătă, la o licitație din Viena, pentru suma de 6,5 milioane de euro. Potrivit agenției EFE, banii vor fi direcționați către acțiuni caritabile, așa cum a dorit fostul suveran pontif, decedat în aprilie, informează Agerpres.

Aparatul foto, un model M-A, este o creaţie exclusivă de culoare albă, ce face aluzie la veşmintele papale, şi include mai multe gravuri, inclusiv deviza papei Francisc, "Miserando atque Eligendo" ("S-a îndurat de el şi l-a ales"), şi stema Vaticanului.

Aparatul foto analogic unic, un model Leica M-A, cu obiectiv Leica Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH, ambele având numărul de serie 5.000.000, a fost dăruit papei Francisc în 2024, conform leica-camera.com.

Potrivit casei Leitz Photographica Auction, care a organizat această ediţie a licitaţiei, cea de-a 47-a, papa a stipulat ca veniturile obţinute să fie folosite în scopuri caritabile.

