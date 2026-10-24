Un şofer beat a produs un accident în lanţ în Cluj-Napoca. Bărbatul de 60 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat în două maşini parcate, iar apoi s-a răsturnat peste un alt autoturism care venea din sens opus.

Individul a fost extras din maşină cu ajutorul echipamentelor de descarcerare şi a fost transportat la spital.

Aşa au descoperit medicii că bărbatul avea o alcoolemie de 1,38 în aerul respirat. La volanul maşinii peste care s-a răsturnat se afla un tânăr de 27 de ani care consumase şi el alcool.