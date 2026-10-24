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Video Un șofer beat a făcut prăpăd în Cluj. A lovit două mașini, apoi s-a răsturnat peste un alt șofer băut

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Editor Monica Verestiuc | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.10.2026, 14:01 | Modificat la 24.10.2026, 14:02

Un şofer beat a produs un accident în lanţ în Cluj-Napoca. Bărbatul de 60 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat în două maşini parcate, iar apoi s-a răsturnat peste un alt autoturism care venea din sens opus. 

Individul a fost extras din maşină cu ajutorul echipamentelor de descarcerare şi a fost transportat la spital.

Aşa au descoperit medicii că bărbatul avea o alcoolemie de 1,38 în aerul respirat. La volanul maşinii peste care s-a răsturnat se afla un tânăr de 27 de ani care consumase şi el alcool.

Monica Verestiuc
Monica Verestiuc
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