Mai sunt două luni până la Crăciun, dar calculele de acum s-ar putea să nu se mai potrivească atunci. Proprietarii de carmangerii avertizează că preţurile produselor din porc ar putea să se ducă în sus cu până la 20 la sută. Vorbim despre carnea produsă în România, deşi fermierii se plâng în continuare că vând la limita falimentului. De vină ar fi costurile tot mai mari ale combustibililor şi energiei care se reflectă în preţul final.

Pentru carnea de porc preţurile au rămas constante, în ultimele luni.

"În vară, preţurile au fost asemănătoare. Se simte o scădere de vânzări cu 10-15% faţă de anul anterior", a afirmat Claudiu Tindeche, proprietar carmangerie.

"Chiar era uşor mai ieftină în septembrie 2026, faţă de septembrie 2025. În schimb, mezelurile au crescut cu 3,5% şi sunt anunţuri de la procesatori că vor mai creşte cu 3-4 procente", a afirmat Feliciu Paraschiv, reprezentant Asociaţia Comercianţilor mici şi mijlocii.

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Carnea din import e cea mai ieftină. Am avut un an cu supraproducţie, iar asta a tras preţurile în jos. Cotletul de porc fără os, din Spania, se vinde cu 18 lei kilogramul, iar spata de porc cu 20 de lei. Ceafa de porc fără os, tot din Spania, costă 30 de lei.

Găsiţi carne românească. De regulă da, dar nu caut doar carne românească.

În carmangerii, carnea românească e mai scumpă cu aproape 10 lei kilogramul decât cea de import.

"Până ajunge marfa la noi, costurile sunt tot mai mari. Combustibilul, energia. La finalul lanţului de distribuţie, ne afectează foarte tare. Trendul de creştere e către sărbătorile de iarnă. Cu 20-30%, înspre perioada sărbătorilor de iarnă", a mai spus Claudiu Tindeche.

Adică, de la 38 de lei kilogramul, ceafa de porc ar putea trece de 45 de lei kilogramul , de Crăciun.

Nu fermierii au însă de câştigat. Ei se plâng că prețul pe care îl primesc nu le acoperă nici costurile de producție.

"În ultima lună, preţul a scăzut abrupt. Astăzi discutăm de un preţ de sub 6 lei, la poarta fermei. Costul de producţie astăzi se apropie de 7,5 lei", a declarat Adrian Balaban, asociaţia producătorilor de carne de porc.

În 2026, producția de carne de porc din abatoarele din România a crescut cu aproape 7%, potrivit Eurostat. Însă în continure aproximativ 70% din necesar vine din import.