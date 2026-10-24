Cea de-a cincea ediție Bucharest Fashion Week, care a avut loc între 13 și 17 octombrie 2026, a adus la București designeri români și internaționali, buyeri, reprezentanți ai presei și profesioniști din industrie, în cadrul unui program dedicat modei, creativității și dialogului cultural.

După prezența recentă în calendarul oficial Milano Fashion Week, evenimentul a continuat să întărească legătura dintre scena locală și industria internațională a modei, printr-o serie de activități care au îmbinat moda cu arta contemporană și patrimoniul cultural al orașului. Sala Tronului din cadrul Muzeului Național de Artă al României a găzduit prezentările de modă din calendarul acestei ediții, în timp ce alte evenimente și prezentări private au avut loc în spații emblematice ale Capitalei, precum Teatrul Odeon și Opera Națională București.

Dincolo de podium, ediția SS’27 a pus accent pe inițiative menite să apropie moda de mediul de business, educație și noile generații de designeri. Showroom-ul organizat în colaborare cu Italian Trade Agency a facilitat întâlnirea brandurilor cu buyerii internaționali, în timp ce Design in Dialogue, Fashion Talks și competiția Next Generation | Fashion Talent Award, dezvoltată alături de Polimoda, au oferit oportunități de dialog, schimb de idei și promovare a tinerelor talente. Totodată, inaugurarea Fashion Art Division, prin expoziția The Body, Elsewhere, curatoriată de Charles Moore, a deschis noi perspective asupra relației dintre modă și arta contemporană. Toate aceste inițiative au contribuit la o ediție care a îmbinat creativitatea cu oportunitățile de dezvoltare profesională și de business, consolidând poziția Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week ca platformă de susținere și promovare a designului românesc și regional.

Colecțiile prezentate la Bucharest Fashion Week 2026

The Hummingbird — Ami Amalia

Articolul continuă după reclamă

Ami Amalia a deschis ediția SS’27 la Teatrul Odeon cu The Hummingbird, un spectacol de teatru și modă scris și regizat de Alexandra Badea, în care noua colecție a brandului a devenit parte a unei reflecții despre responsabilitatea din spatele hainelor. Pornind de la experiența proprie de producător de tricotaje în Transilvania, Ami Amalia a adus în atenție valoarea fibrelor naturale, a meșteșugului și a pieselor păstrate și transmise între generații, dar și impactul uman și ecologic al industriei. Într-o experiență imersivă construită prin sunet, interpretare și vestimentație, cu muzica semnată de Călin Țopa, colecția a explorat legătura dintre îmbrăcăminte, memorie și afecțiune. Povestea s-a încheiat cu parabola colibriului care încearcă să stingă un incendiu, un simbol al convingerii că fiecare gest de responsabilitate contează.

The Hummingbird — Ami Amalia Daniele Schiavello - Launchmetrics

SS27 — Rhea Costa

Inspirată de liniștea deșertului și de felul în care lumina transformă peisajul, colecția Rhea Costa a reinterpretat eleganța ținutelor de seară într-o garderobă versatilă, adaptată diferitelor momente ale zilei. Drapajele sculpturale, talia definită și volumele fluide au fost transpuse în cămăși, topuri, fuste și jachete cu linii relaxate, unele piese putând fi purtate în mai multe moduri. Mătasea, satinul și broderiile manuale cu mărgele de sticlă, asemenea unor granule de nisip, au adus textură și luminozitate unei palete care a evoluat de la tonuri de perlă și nisip la ocru, bronz și burgundy.

SS27 — Rhea Costa Daniele Schiavello - Launchmetrics

Silent Horizons — DUALITAE

Prin Silent Horizons, DUALITAE a explorat deșertul ca metaforă a clarității și a transformării interioare. Sub direcția creativă a Alinei Lazariu, colecția a îmbinat siluete arhitecturale, croieli precise și materiale naturale, într-un dialog între structură și fluiditate. Tonurile de alb, nisip, teracotă și maro au definit o estetică minimalistă, completată de detalii tactile și contraste subtile. Un element distinctiv l-a reprezentat colaborarea cu Institutul Național al Patrimoniului, prin care fâșii de denim recuperat au fost transformate de meșteșugari români într-un material textil reinterpretat.

Silent Horizons — DUALITAE Daniele Schiavello - Launchmetrics

SS27 — Patrizia Pepe

Colecția Primăvară–Vară 2027 semnată Patrizia Pepe a adus la București viziunea directoarei creative Patrizia Bambi asupra unei feminități libere, expresive și sigure de sine. Sensualitatea, lejeritatea și atitudinea au definit propunerea sezonului, construită în jurul individualității și al multiplelor expresii ale identității feminine. Prezentarea a fost însoțită de un mesaj personal transmis de Patrizia Bambi invitaților, un gest care a completat apropierea dintre universul brandului și publicul din București.

SS27 — Patrizia Pepe Daniele Schiavello - Launchmetrics

I Wish I Could Fix Everything — Alexandra Șipa

Alexandra Șipa a prezentat I Wish I Could Fix Everything, o colecție SS27 inspirată de patrimoniul arhitectural al litoralului românesc și de transformările pe care acesta le-a traversat de-a lungul timpului. Teatrul de Vară din Mamaia, Vila Șuțu și Fântâna Dragonului din Constanța au devenit reperele vizuale ale unei reflecții asupra memoriei locurilor, a trecerii timpului și a fragilității patrimoniului. Prin alăturarea imaginilor de arhivă cu cele contemporane, proiectul aduce în atenție relația dintre trecut și prezent, dar și dorința de a păstra ceea ce riscă să se piardă.

Wish I Could Fix Everything — Alexandra Șipa Daniele Schiavello - Launchmetrics

ALTER EGO — STUDIO 4353

ALTER EGO, colecția STUDIO 4353, a explorat identitatea prin imaginea dublului interior, acea parte a personalității care coexistă cu imaginea proiectată în exterior. Fiecare model a fost însoțit de o păpușă textilă îmbrăcată identic, transformată într-o extensie simbolică a ținutei. Siluetele ample, volumele relaxate și imprimeurile originale, desenate și realizate de brand, au construit un univers vizual inspirat de pictura abstractă și de tranzițiile cromatice. Contrastul dintre negru, grafit și nuanțe intense de albastru, roz, verde sau galben a susținut o reflecție despre memorie, copilărie și multiplele versiuni ale sinelui.

ALTER EGO — STUDIO 4353 Daniele Schiavello - Launchmetrics

SS27 — ATU Body Couture

ATU Body Couture a marcat zece ani de creație și colaborare cu Cătălin Vălean printr-un moment special realizat alături de ANGHEL STUDIO și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Pentru această ocazie, brandul a creat 42 de costume dedicate membrilor corului, reinterpretând piese emblematice din propriul univers estetic și adaptându-le prezenței scenice a artiștilor. Întâlnirea dintre modă și muzică a transformat vestimentația într-o parte integrantă a expresiei artistice.

Sacred Couture — ANGHEL STUDIO

ANGHEL STUDIO și-a marcat debutul la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week cu Sacred Couture, o colecție inspirată de simbolismul veșmintelor liturgice și monahale, prezentată într-un moment artistic alături de ATU Body Couture și Corul Madrigal „Madrigal – Marin Constantin”.Siluetele monumentale, mânecile supradimensionate și volumele sculpturale au fost puse în contrast cu materiale delicate și fluide. Broderiile realizate manual, inclusiv prin tehnici de altorelief inspirate de ornamentica iconostaselor brâncovenești, au transformat fiecare piesă într-o întâlnire între patrimoniul spiritual și expresia contemporană a haute couture-ului.

Affair in Eden — Elite Concept

Cu Affair in Eden, Elite Concept a reinterpretat simbolistica Grădinii Edenului din perspectiva unei feminități care își revendică libertatea și propriile alegeri. Colecția a explorat contrastul dintre inocență și seducție, vulnerabilitate și forță, imaginând paradisul nu ca pe un spațiu al perfecțiunii, ci ca pe unul al descoperirii de sine. Prezentarea privată a propus o viziune în care tentația devine expresia independenței, iar vestimentația reflectă încrederea și individualitatea.

Garden of Eden — NISSA

NISSA a prezentat Garden of Eden la Opera Națională București, într-o experiență concepută sub titlul A Night at the Opera. Cele 30 de ținute selectate au fost expuse într-o instalație care a pus în dialog moda, arhitectura, muzica și proiecțiile artistice. Inspirată de imaginea unei grădini imaginare, colecția a reunit siluete alungite, drapaje fluide, transparențe, dantelă și broderii delicate, într-o paletă de ivoire, roz pudrat, verde vegetal și albastru profund. Rezultatul a fost o interpretare a feminității în care romantismul și senzualitatea au coexistat cu o atitudine contemporană.

De Mon Âme à Ton Âme — Vestiaire d’un Oiseau Libre

Prin De Mon Âme à Ton Âme, Vestiaire d’un Oiseau Libre a propus o interpretare poetică a legăturii dintre vulnerabilitate și protecție. Texturile industriale, elementele metalice realizate special și corsetele cu margini brute au construit siluete arhitecturale, apropiate de imaginea unei armuri. În contrast cu exteriorul rigid, colecția a explorat sensibilitatea și intimitatea relațiilor umane, transformând vestimentația într-o metaforă a legăturilor afective care rezistă dincolo de aparențe.

The Last Seven Minutes — Ionuț Răzvan

The Last Seven Minutes, colecția semnată de Ionuț Răzvan, a pornit de la ideea că, în ultimele momente ale existenței, mintea ar putea retrăi cele mai frumoase amintiri. Construită în trei acte — The Beginning, The Living și The Passage —prezentarea a urmărit trecerea de la inocență și lumină la intensitatea experienței umane și, în final, la siluete întunecate și fragmentate. Drapajele sculpturale și croielile experimentale au transpus în vestimentație o reflecție personală despre iubire, pierdere și speranța continuității dincolo de viață.

The Divine Feminine — J’AMEMME

În The Divine Feminine, J’AMEMME a explorat feminitatea ca identitate complexă, în permanentă transformare. Designerul Julie Yarmoliuk a adus împreună costume cu linii precise, rochii transparente, corsete și siluete-coloană, într-un echilibru între structură și fluiditate. Șifonul, satinul și lâna au fost modelate prin drapaje, pliuri și volane realizate manual, inclusiv prin detaliul ondulat devenit semnătură a brandului. Paleta a alternat tonuri grafice cu nuanțe pastelate și accente intense, exprimând libertatea de a reuni sensibilitatea, forța și senzualitatea într-o singură identitate.

RUSALKA — Rafaela Pestrițu

Inspirată de figura mitologică a Rusalka, spirit feminin asociat apelor și naturii în folclorul est-european, colecția RUSALKA a explorat granița dintre realitate și iluzie. Rafaela Pestrițu a continuat experimentarea tehnicilor trompe-l’œil prin imprimeuri care imită dantela, combinate cu dantelă vintage deteriorată și straturi translucide de șifon. Corsetele structurate, detaliile de construcție lăsate la vedere și drapajele fluide au creat siluete care par să se destrame și să se recompună odată cu mișcarea corpului.

FW26/27 — SANTA

SANTA a prezentat o colecție Toamnă–Iarnă 2026/27 care a reinterpretat conceptul de power dressing prin construcție, proporție și prezență. Volumele ample, umerii exagerați și suprafețele sculpturale au fost puse în contrast cu croieli precise, piele, dantelă transparentă și materiale apropiate de corp. Blana și penele au devenit elemente structurale, conturând cape, paltoane și detalii dramatice, într-o paletă care a alternat albul și negrul cu albastrul electric și roșul. Colecția a explorat puterea nu ca pe o convenție vestimentară, ci ca pe o expresie a încrederii în sine.

SS27 — M.Marquise

Colecția M.Marquise pentru Primăvară–Vară 2027 a celebrat arta apariției memorabile prin culoare, mișcare și detalii realizate manual. Rochiile ample din șifon de mătase, florile tridimensionale, broderiile cu cristale și siluetele acoperite de paiete au alternat cu sacouri supradimensionate și proporții neașteptate. Dantela Chantilly pictată manual și materialele cu texturi bogate au completat o garderobă în care rafinamentul tehnic întâlnește expresivitatea. Bijuteriile KULTHO au însoțit colecția, adăugând accente de lumină și strălucire.

The Art of Presence — ALTEZZA by Storojuc

The Art of Presence, colecția ALTEZZA by Storojuc, a explorat o formă de forță feminină care nu mai are nevoie să fie demonstrată. Sacourile structurate, pantalonii cu croieli ample și panourile fluide au construit un dialog între control și libertate, protecție și expunere. Siluetele sculpturale și proporțiile precise au fost echilibrate de materiale care urmăresc mișcarea corpului, într-o paletă restrânsă de negru, ivoire și galben pal. Colecția a pus accentul pe prezența și siguranța de sine a femeii, dincolo de codurile convenționale ale autorității.

SS27 — KATEA GRI

KATEA GRI a propus pentru SS27 o explorare discretă a feminității prin formă, textură și relația dintre corp și vestimentație. Siluetele alungite, materialele transparente, spatele decupat și construcțiile inspirate de lenjerie au fost echilibrate de croieli precise. Broderiile florale sculpturale au apărut pe corsete, topuri și accesorii textile, devenind parte a structurii pieselor. Dantela și satinul, într-o paletă restrânsă de negru și ivoire, au susținut o estetică senzuală, dar reținută.

FW26/27 — PEHOVA

Inspirată de peisajul contrastant al insulei Tenerife, colecția Toamnă–Iarnă 2026/27 a brandului PEHOVA a explorat echilibrul dintre forță și delicatețe. Designerul Lidia Pehova a tradus întâlnirea dintre stâncile vulcanice și fluiditatea oceanului într-o garderobă care reunește costume, sacouri, paltoane și piese pentru ocazii speciale. Lâna, mătasea și bumbacul au fost folosite în construcții care alternează liniile relaxate cu siluetele definite, exprimând filosofia brandului, Silent Power: o eleganță sigură de sine, fără ostentație.

CLOSER — DIOSA

Cu CLOSER, DIOSA a explorat libertatea femeii de a se defini prin propriile dorințe, pornind de la o scenă din filmul Eyes Wide Shut al lui Stanley Kubrick. Referințele la universul vizual al lui Lucio Fontana s-au regăsit în tăieturi, deschideri și construcții deconstruite, de la trench-uri și jachete de smoking reinterpretate la rochii din satin de mătase și șifon. Negrul, albul și roșul, culori cu semnificații în cultura moldovenească, au conturat o colecție despre senzualitate, autonomie și relația femeii cu propria imagine.

SS27 — Chariot

Pentru SS27, Chariot a transformat cămașa, piesa centrală a universului brandului, în punctul de plecare al unei noi interpretări a garderobei masculine. Modificările subtile de volum și proporție, pliurile adânci de pe spate și manșetele duble, conectate prin butoni special realizați, au evidențiat atenția acordată construcției. Mătasea, lâna și materialele atent selecționate au adus fluiditate unor siluete definite de precizia croielii, într-o colecție care a păstrat codurile eleganței masculine, dar le-a abordat cu naturalețe și lejeritate.

SS27 — MURMUR

MURMUR a marcat 15 ani de creație printr-o colecție SS27 care a reinterpretat elementele distinctive ale brandului: corsetajul, silueta clepsidră și detaliile inspirate de lenjeria anilor ’50. Mătasea naturală, satinul și brocartul au conturat rochii, costume și pantaloni structurați, în nuanțe de roz pudrat, fuchsia și alb. Prezentarea a culminat cu cinci rochii-tribut în ediție limitată, inspirate de creații emblematice ale brandului, și a oferit o primă privire asupra colecției-capsulă de încălțăminte MUSETTE x MURMUR.

UTC+1 — KSENIASCHNAIDER

UTC+1 a marcat primul sezon în care Anton Schnaider a preluat direcția creativă a KSENIASCHNAIDER, propunând o colecție despre apartenență, mobilitate și identități în permanentă schimbare. Tricourile de fotbal, uniformele de curse și codurile grafice ale vestimentației sportive au fost reinterpretate prin logo-uri fictive, numere și simboluri cu semnificații ambigue. Conceptul de walkwear, dedicat celor aflați mereu în mișcare, s-a exprimat prin piese funcționale, buzunare multiple și detalii experimentale. Colecția, realizată în atelierul brandului din Kyiv, a inclus și șase ținute dezvoltate în colaborare cu Lee Cooper.

Time Woven Into Every Stitch — Karen Arcanjo

Prin Time Woven Into Every Stitch, Karen Arcanjo a adus în prim-plan timpul și măiestria lucrului manual. Piesele croșetate și tricotate manual, realizate în ateliere din Polonia, au fost completate de materiale naturale precum mătasea, inul și bumbacul, alese pentru textura și felul în care se transformă odată cu purtarea. Siluetele fluide și paleta de ecru, nisip, roz pal și albastru estompat au fost echilibrate de jachete și paltoane din piele suplă, într-o colecție construită în jurul longevității și al eleganței fără exces.

SS27 — Carmen Secăreanu

Carmen Secăreanu a continuat explorarea unei estetici personale aflate la granița dintre modă, artă și design, printr-o colecție cu influențe dandy și o eleganță deliberat neconvențională. Mătasea, organza, lâna și brocarturile cu reflexe aurii au fost reunite în piese concepute pentru a fi purtate firesc în contexte diferite. Accesoriile florale, detaliile din porțelan și încălțămintea și gențile realizate cu sprijinul MUSETTE au completat un univers în care extravaganța este temperată de naturalețe, iar prezentarea a inclus contribuția artistei sonore Anamaria Pravicencu.

Wonderland — TTSWTRS

TTSWTRS a adus pe podium Wonderland, o colecție de 18 ținute inspirată de un univers suprarealist în care natura, imaginația și corpul se transformă reciproc. Referințele la iepuri misterioși, porțelan crăpat, trandafiri și păsări flamingo au fost transpuse în imprimeuri, proporții exagerate și volume din organza roz. Experiența a fost completată de o componentă tehnologică realizată alături de HTC VIVE, prin ochelari AI integrați în prezentare și o instalație imersivă care a extins povestea colecției către teme precum supraproducția și relația omului cu natura.

Every Woman Is a Maria — MEDEEA

În Every Woman Is a Maria, MEDEEA a explorat imaginea feminină ca simbol personal și colectiv, pornind de la o referință atribuită lui Helmut Lang și de la semnificația numelui Maria. Designerul Medeea Maria Ene a continuat reinterpretarea siluetei feminine prin deconstrucția elementelor clasice ale garderobei masculine, reunind croieli precise cu materiale rigide și fluide. Nuanțele de verde, roz pal, albastru și galben au extins paleta cromatică a brandului, în timp ce broderiile cu numele „Maria” au devenit un element vizual și simbolic central.

X-IDENTITY — Next Generation Catwalk | Fashion Talent Award

Dezvoltată în colaborare cu Polimoda, competiția Next Generation | Fashion Talent Award a reunit zece designeri români emergenți, care au explorat tema X-IDENTITY prin siluete sculpturale, volume experimentale și combinații neconvenționale de materiale. Premiul a fost câștigat de Diana Grigorescu, masterandă la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu I’ll Be Your Mirror, o colecție care investighează contrastul dintre vestimentația de lucru și cea formală, dintr-o perspectivă genderless. Premiul a fost câștigat de Diana Grigorescu, masterandă la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu I’ll Be Your Mirror, o colecție care explorează granițele dintre vestimentația de lucru și cea formală, printr-o abordare genderless. În urma câștigării competiției, Diana va avea ocazia să își continue parcursul în modă printr-un program de masterat la Polimoda, în Florența.

Alături de ea și-au prezentat colecțiile Ariana Stanciu (Shell), Cristiana-Coca Nedelcovici (Between Forms), Vlad Tălmaciu (The New Old), Andrada Negru (Trace of Distortion), Alexia Ilco Luca (Urban Lace), Ioana Andrada Demian (Layers of Self), Ioana Maria Cotfas (X-19), Andrei-Ioan Petculescu (Mezzanine) și Anamaria Vișovan (Lost Memories).