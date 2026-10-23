De la o întâlnire între prieteni, la şocul vieţii lor. Doi tineri din Mediaş au găsit în dormitorul şi baia cabanei din Avrig unde erau cazaţi camere de filmat ascunse în prize. Cazul a ajuns la Parchet.

Nimic nu pare neobişnuit la acest adaptor de priză. La prima vedere, cel puţin. La o verificare amănunţită, însă, un cuplu de turişti a avut şocul vieţii. "Era băgată în priza din faţa patului nostru. Acest dispozitiv filma full HD, toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat. Şi în baie aveam un al doilea dispozitiv, în priza din faţa duşului", a declarat Felicia Kopan, turistă. Camera cabanei din Avrig unde erau ei cazaţi nu era singura "atent supravegheată". Cei doi soţi au căutat peste tot. Şi au mai găsit un dispozitiv identic într-o altă încăpere. Iniţial, l-au bănuit pe proprietarul pensiunii. Ulterior, au aflat că cel care a organizat totul era chiar amicul lor. Bărbatul a distrus imediat probele.

O astfel de faptă poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare

"De la etajul unul, până la parter, unde voiam să vedem şi noi ce imagini sunt pe acele camere, cardurile au ajuns rupte! În mâna acestui individ", a declarat Felicia Kopan, turistă. Tehnologia a ajuns atât de departe, încât camerele, mici şi de greu de observat, pot fi montate oriunde, într-un apartament. În dormitor, în ceasuri deșteptătoare, încărcătoare USB, veioze sau - în baie - în oglinzi sau suporturi de obiecte. tenția trebuie îndreptată către obiecte aşezate neobişnuit sau poziționate către spaţii precum patul, ori cabina de duș. Iar câteva dintre aceste obiecte pot fi televizorul, unitatea de aer condiţionat, un detector de fum, poate o aplică.

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Însă legea pedepseşte astfel de fapte. Camerele de supraveghere pot fi instalate legal doar în spaţii comune, cum ar fi holuri sau sufragerii. Şi e obligatoriu ca oaspeţii să fie anunţaţi clar - prin afişe vizibile pe care să scrie "Zonă supravegheată video". "Sunt camere de luat vederi pe spaţiile comune, în lifturi. Este absolut normal, sau în recepţii, iar interzis, într-adevăr, este în camere sau în zonele de interior", a declarat Cristian Barhalescu, preşedintele ANAT. O astfel de faptă poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare, pentru violarea vieții private.