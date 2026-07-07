O tânără din Bucureşti a făcut accident chiar în ziua în care dădea examen de permis

Examenul pentru permis auto s-a dovedit o experienţă de neuitat pentru o tânără. Chiar în timp ce dădea proba practică acesta a încurcat frâna cu acceleraţia şi a intrat în două maşini parcate.

Accidentul a avut loc în zona Pantelimon, în cursul zilei de joi, 2 iulie. Poliţista examinatoare nu a mai avut timp să intervină şi să oprească maşina.

Cel mai probabil eleva nu şi-a luat permisul mult dorit.

Ce spun poliţiştii

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La data de 02.07.2026, în jurul orei 10:55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șos. Gării Cățelu, sector 3.

Din primele informații, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 41 de ani, care se deplasa cu un autoturism destinat instruirii auto (ȘCOALA) pe Șos. Gării Cățelu, dinspre Șos. Pantelimon către Drumul Între Tarlale, aflată în procesul de examinare auto, a pierdut controlul volanului, a lovit un copac şi din impact a fost proiectată în alte trei autovehicule parcate.

Conducătoarea auto și examinatorul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale, context în care persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea evenimentului.