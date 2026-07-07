Ziua judecății pentru Marine Le Pen. Află astăzi dacă poate candida la alegerile prezidenţiale din 2027

Marine Le Pen află azi dacă poate candida la alegerile prezidențiale din 2027. Curtea de Apel din Paris pronunță verdictul într-un dosar care ar putea schimba cursul alegerilor de anul viitor din Franța. Indiferent de decizie, problemele legeale ale partidului lui Marine Le Pen par să nu se oprească aici.

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, află astăzi dacă i se va permite să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor sau dacă rămâne cu interdicția de cinci ani de a candida. O decizie favorabilă i-ar aduce lui lui Marine Le Pen cea de-a patra și, posibil, ultima încercare de a deveni președinta Franței.

Amintim că, anul trecut, Marine Le Pen a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri ale Parlamentului European, după ce și-a plătit din bani europeni consilieri care au lucrat, în realitate, pentru partidul său, Adunarea Națională.

Ce urmează după verdict

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Un complet format din trei judecători va decide azi dacă îi anulează sau reduce semnificativ interdicția, pentru a putea candida la alegerile din primăvara anului 2027.

Verdictul vine într-un moment în care Le Pen pare mai aproape ca niciodată de președinție, după trei încercări și două înfrângeri în turul al doilea în fața lui Emmanuel Macron.

Chiar dacă i se va interzice să candideze, șansele partidului nu par să aibă de suferit. Înlocuitorul ei și președintele formațiunii, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, stă bine în sondaje, subliniază POLITICO.

Deși inițial a declarat că nu ar face campanie electorală dacă va fi plasată în arest la domiciliu și va fi obligată să poarte o brățară electronică, săptămâna trecută i-a spus unui jurnalist că va continua să participe la viața politică, indiferent de verdict.

"Nu mai depinde de mine. Dar voi continua să lupt și voi continua să fiu activistă. Iar dacă voi fi doar activistă, atunci voi fi doar activistă", a declarat ea.

Le Pen este așteptată să ajungă la Palais de Justice, instanță situată în centrul capitalei franceze, unde o judecătoare va începe citirea verdictului în jurul orei 13:30.

Potrivit unor surse din partidul ei, Le Pen nu va face declarații după ce va părăsi sala de judecată, ci va merge direct la sediul partidului pentru a se întâlni cu Bardella, care nu va fi prezent la tribunal.

Diseară, la ora 20:00, Le Pen va acorda un interviu în direct la principalul jurnal de știri de la canalul TF1, prima sa reacție după pronunțarea verdictului.

Ce arată sondajele

Nu este clar dacă extrema dreaptă are șanse mai mari de a câștiga președinția cu sau fără Le Pen. Sondajele de opinie arată că Bardella este ușor mai popular decât Le Pen. Un sondaj realizat luna trecută de institutul francez Ifop relevă că acesta ar câștiga primul tur al alegerilor cu 37% din voturi, cu peste 15 procente înaintea celui mai apropiat contracandidat în fiecare dintre scenariile analizate.

Și Le Pen ar câștiga primul tur, potrivit sondajului, dar scorul ei maxim era de 32%. Primul tur al alegerilor este programat pentru 18 aprilie 2027. Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi, primii doi clasați se vor confrunta într-un al doilea tur, pe 2 mai 2027.

Deși Bardella este mai popular, el pierde la capitolul experiență. Vârsta lui și faptul că nu a fost încă testat într-o funcție de asemenea anvergură creează incertitudine cu privire la capacitatea sa de a-și menține avântul în lunile următoare.

Nu este clar nici dacă alegătorii francezi sunt pregătiți să încredințeze unui politician de 30 de ani conducerea Franței, putere nucleară și cea de-a doua economie a Europei.

Pentru Le Pen, dacă interdicția de a candida va fi menținută, aceasta ar reprezenta o lovitură devastatoare, mai ales că, de mai bine de 10 ani, a încercat să spele imaginea partidului moștenit de la tatăl său și să îl transforme într-o forță acceptată pe scena politică principală din Franța.

Iar acum, când Adunarea Națională este mai aproape ca niciodată de putere, Marine Le Pen riscă să nu fie ea cea care culege roadele succesului.

Problemele legeale ale partidului nu se opresc

Indiferent ce se întâmplă cu Le Pen, problemele legale ale partidului par abia la început, în contextul în care Parlamentul European investighează presupuse cheltuieli ilegale făcute de grupul european Patrioții, condus de Jordan Bardella.

Săptămâna trecută, poliția franceză a efectuat, la solicitarea Parchetului European, percheziții la sediile unor firme care au lucrat pentru grupul Identitate și Democrație din Parlamentul European, din care a făcut parte partidul, înainte ca acesta să fie dizolvat, în 2024. În acest caz sunt verificate cheltuieli de 4,3 milioane de euro. Ancheta se desfășoară și în alte țări europene.

Și noul grup din care face parte partidul, Patrioții, ar fi cheltuit necorespunzător aproape 280.000 de euro în a doua jumătate a anului 2024, potrivit unui raport intern al Parlamentului consultat de POLITICO. Parlamentul cercetează în continuare conturile grupului, care riscă să fie obligat să restituie aproximativ 545.000 de euro.

Perchezițiile fac parte dintr-o anchetă mai amplă, referitoare la ceea ce Parlamentul European consideră a fi o schemă de cheltuieli neregulamentare. Pentru moment, Bardella nu este acuzat de nicio faptă ilegală.

Cazul a scos însă la lumină legăturile de afaceri pe care partidul lui Le Pen și Bardella le are cu persoane apropiate cercurilor extremiste, ceea ce ar putea submina eforturile de curăţare a imaginii înaintea alegerilor de anul viitor.

Bardella și aliații săi au denunțat perchezițiile drept un nou episod de vendetă politică dusă de justiția franceză și de instituțiile Uniunii Europene.