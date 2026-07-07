Adolescenții sunt cea mai obosită generație. Pentru tot mai mulți tineri, ziua începe cu cearcăne, oboseală și irascibilitate. Printre materiale de studiu, notificări, scroll pe social media sau jocuri, noaptea se termină înainte ca ei să apuce să adoarmă. Și chiar dacă câteva nopți pierdute pot părea inofensive, atunci când devin rutină, pot lăsa urme asupra organismului și minții: de la probleme de concentrare și scăderea performanței școlare până la anxietate și depresie.

"Eu am seri în care dorm 3 ore, alte seri în care dorm 10", spune o adolescentă.

"Am stat să mă uit la un serial până târziu și dimineața a trebuit să mă trezesc devreme. A doua zi m-am simțit foarte obosită", spune Ioana, 16 ani.

Ore de scroll pe rețelele sociale, presiunea examenelor, plus jocurile video și serialele, toate duc adolescenții în pragul epuizării. La final de zi, cei mai mulți își dau seama că mai au doar câteva ore de somn până când sună alarma. Și aici începe un alt test. Cu cât încearcă să adoarmă mai repede, cu atât stau mai mult treji. Pentru mulți tineri, o astfel de noapte nu este o excepție, ci un stil de viață.

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"Tulburările de somn sunt mult mai întâlnite la adolescenți decât erau acum 10 ani. […] Copiii vin la cabinet furioși, frustrați și de multe ori în spatele simptomelor se află faptul că nu se odihnesc noaptea, nu dorm suficient. Unii dintre ei, în mod surprinzător, nu dorm nici măcar o oră pentru că se joacă jocuri video, vorbesc cu prietenii, stau pe social media", spune psihologul Mihai Copăceanu.

Unul din trei adolescenţi se confruntă cu dificultăţi de somn

Studiile arată că cel puțin unul din trei adolescenți se confruntă cu dificultăți de somn. De cele mai multe ori, vinovat pentru nopțile albe este stresul.

Reporter: Ai seri în care adormi mai greu?

Adolescentă: Da, sunt de obicei din cauză că sunt stresată sau am un eveniment important. Testele în timpul școlii, profesorii poate. Am avut și examenul și a fost puțin mai stresant”, spune o adolescentă.

"Dincolo de perioadele stresante, sesiune, examene, ritmul alert al vieții cotidiene tinde să le creeze și lor o anumită cantitate de stres. În lumea modernă, prevalența anxietății este mare, iar anxietatea are impact asupra calității somnului", explică specialistul somnolog dr. Maierean Anca Diana.

Somnul nu este doar o pauză între două zile, ci perioada în care organismul își face "mentenanța". Creierul pune în ordine amintirile și emoțiile, iar corpul își reface rezervele de energie.

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"Dificultăți de concentrare și memorie, scăderea performanței academice, oboseală cronică, omul încearcă să recupereze somnul pierdut în weekend, dar nu reușește. Trăiește cu o somnolență diurnă excesivă à la longue", spune dr. Maierean Anca Diana.

Lipsa somnului, în relaţie strânsă cu riscul de depresie

Iar pe termen lung, efectele apar și pe plan psihic și emoțional.

"Insomnia este în relație strânsă cu riscul de depresie. Nu doar concentrarea și atenția sunt afectate, nici emoțiile tale nu sunt reglate în mod echilibrat și mergem până la cazurile grave unde avem nevoie de medicație psihiatrică ca să putem dormi", mai spune Mihai Copăceanu.

Reporter: Nu crezi că te afectează?

Tânără: Deocamdată, nu, dar cred că în câțiva ani da și va trebui să îmi găsesc un alt ritm în care să dorm cele 8 ore optime.

Bărbat: Și o oră în minus se simte în perioadele mai stresante, când aveam un proiect dificil sau în viața personală.

Reporter: Cum te simțeai a doua zi?

Bărbat: Fără energie, fără vlagă, nu funcționa nici cu 2-3 cafele.

Ce putem face atunci când avem probleme cu somnul

Nu orice noapte albă înseamnă insomnie. Dacă problemele cu somnul durează mai mult de 3 luni, adică adormi greu sau te trezești frecvent în timpul nopții, specialiștii recomandă un consult medical. Până atunci, putem încerca trucuri care să ne ajute să ne dăm seama dacă problema este cauzată de rutină sau ascunde o tulburare de somn.

"Înainte de a apela la specialiști, poți încerca așa-zisa igienă a somnului, câteva lucruri simple care te pot ajuta să adormi mai ușor și să te odihnești mai eficient. Mergi la culcare la ore cât de cât constante, inclusiv în weekend, și evită băuturile energizante, alcoolul și mesele copioase în ultima parte a zilei. Păstrează dormitorul întunecat și răcoros și folosește patul în principal pentru somn, nu pentru muncă sau stat pe telefon", explică reporterul Observator Alex Prunean.