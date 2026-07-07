Foto Este sau nu România mai educată? Cum a evoluat rata de promovare la Bacalaureat în ultimii 10 ani
Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, au fost publicate astăzi. Pe observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte barem şi rezultate BAC 2026.
Educația din România înregistrează o ușoară cădere - dacă ne uităm strict la cifrele care ne indică rata de promovare a examenului de Bacalaureat în 2026. Anul acesta, rata de promovare a fost mai mică decât în 2024 și 2025. Dar mult mai mare față de ratele de promovare din 2014 ori 2015.
Este România sau nu mai educată?
În 2026, peste 130.000 de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat. Dintre aceștia, circa 115.000 au fost elevi ai promoției 2022-2026, in timp ce alți 15.000 înscriși au provenit din promoții anterioare, fiind elevi care au absentat la examenele trecute sau care nu au reușit să promoveze în 2024 ori 2025.
Statisticile Ministerului Educației arată că în 2026 rata de promovare a examenului este cu mult mai bună decât în urmă cu 10 ani, dar mai scăzută față de 2024 și 2025.
Ce arată cifrele concret
Conform raportului Bacalaureat 2026, publicat în 7 iulie 2026, după prima sesiune au fost declarați promovați 94.345 candidați din totalul de 130.854 înscriși, adică 74.8%. Prin comparație, în 2014, anul cu cea mai slabă rată de promovare, procentul promovaților este cu peste 15% mai mare.
Când vine vorba despre elevii generației 2022-2026, datele arată că 90.263 candidați au promovat examenul din cei 115.946 înscriși. Asta înseamnă că 79.7% au reușit să treacă cu brio de examenul maturității, în comparație cu cei 67.6% din generația 2010-2014.
De menționat este, însă, că datele se pot schimba după contestații.
Cum pot fi depuse contestațiile
Marți, 7 iulie, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14:00-18:00. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar.
Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale.
- Nota poate crește sau scădea după contestație
- Lucrarea pentru care a fost depusă contestație este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă.
Prin urmare, nota poate să crească, să rămână neschimbată sau să scadă în urma recorectării. Candidatul trebuie să ia în calcul acest lucru înainte de depunerea cererii. Lucrările sunt evaluate prin platforma digitalizată. Acestea sunt scanate în centrul de examen și repartizate aleatoriu profesorilor evaluatori, care pot proveni din județe diferite.
Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie. Rezultatele finale ale primei sesiuni a Bacalaureatului 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie. Acestea vor include toate modificările de note produse în urma contestațiilor.