Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, au fost publicate astăzi. Pe observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte barem şi rezultate BAC 2026 .

Este sau nu România mai educată? Cum a evoluat rata de promovare la Bacalaureat în ultimii 10 ani - Arhivă

Educația din România înregistrează o ușoară cădere - dacă ne uităm strict la cifrele care ne indică rata de promovare a examenului de Bacalaureat în 2026. Anul acesta, rata de promovare a fost mai mică decât în 2024 și 2025. Dar mult mai mare față de ratele de promovare din 2014 ori 2015.

Este România sau nu mai educată?

În 2026, peste 130.000 de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat. Dintre aceștia, circa 115.000 au fost elevi ai promoției 2022-2026, in timp ce alți 15.000 înscriși au provenit din promoții anterioare, fiind elevi care au absentat la examenele trecute sau care nu au reușit să promoveze în 2024 ori 2025.

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Statisticile Ministerului Educației arată că în 2026 rata de promovare a examenului este cu mult mai bună decât în urmă cu 10 ani, dar mai scăzută față de 2024 și 2025.

Ce arată cifrele concret

Conform raportului Bacalaureat 2026, publicat în 7 iulie 2026, după prima sesiune au fost declarați promovați 94.345 candidați din totalul de 130.854 înscriși, adică 74.8%. Prin comparație, în 2014, anul cu cea mai slabă rată de promovare, procentul promovaților este cu peste 15% mai mare.

Când vine vorba despre elevii generației 2022-2026, datele arată că 90.263 candidați au promovat examenul din cei 115.946 înscriși. Asta înseamnă că 79.7% au reușit să treacă cu brio de examenul maturității, în comparație cu cei 67.6% din generația 2010-2014.

De menționat este, însă, că datele se pot schimba după contestații.