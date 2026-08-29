După o zi de pauză, iar a fost alertă cu dronă pe litoral. De data aceasta, în Eforie Nord, şi nu a reprezentat un pericol pentru turişti.

O bucată de dronă a fost găsită de un turist în Marea Neagră. În loc să alerteze autorităţile, acesta a scos fragmentul din apă pe cont propriu. Şi pentru ca scenariul ridicol să meargă până la capăt a aruncat bucata de dronă sub foişorul salvamarilor.

Aceştia au observat momentul şi au alertat autorităţile. Poliţiştii şi jandarmii au sosit la faţa locului şi au ridicat fragmentul de dronă.

România a avut alertă de dronă timp de cinci zile consecutiv, de duminica trecută până joi, ziua de ieri fiind singura liniştită din acest punct de vedere.