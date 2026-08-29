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Video Un turist din Eforie a găsit o bucată de dronă: a scos-o din mare şi a aruncat-o sub foişorul salvamarilor

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 11:20 | Modificat la 29.08.2026, 11:26

După o zi de pauză, iar a fost alertă cu dronă pe litoral. De data aceasta, în Eforie Nord, şi nu a reprezentat un pericol pentru turişti.

O bucată de dronă a fost găsită de un turist în Marea Neagră. În loc să alerteze autorităţile, acesta a scos fragmentul din apă pe cont propriu. Şi pentru ca scenariul ridicol să meargă până la capăt a aruncat bucata de dronă sub foişorul salvamarilor.

Aceştia au observat momentul şi au alertat autorităţile. Poliţiştii şi jandarmii au sosit la faţa locului şi au ridicat fragmentul de dronă.

România a avut alertă de dronă timp de cinci zile consecutiv, de duminica trecută până joi, ziua de ieri fiind singura liniştită din acest punct de vedere.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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