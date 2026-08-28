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Video Salvamar, bătut de turiştii pe care i-a salvat de valuri mari. "Au sărit pe mine"

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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.08.2026, 18:40 | Modificat la 28.08.2026, 19:17

Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus! De trei ori l-au scos salvamarii, în ultima clipă, din apă, pe un bărbat de 61 de ani din Braşov. S-a încăpăţânat să se arunce în valuri deşi pe tot litoralul era arborat steagul roşu. La câteva minute de la ultima acţiune de salvare a bărbatului, un apel la 112 i-a chemat pe salvatori din nou pe plajă. Turistul făcuse infarct dincolo de geamandură. Lupta dintre salvamari şi cei care refuză să accepte că e mai sigur pentru ei să stea pe ţărm s-a lăsat cu intervenţia poliţiei. Un salvamar a fost luat la pumni şi picioare de mai mulţi turişti, supăraţi că au fost puşi să se mute într-un loc mai puţin periculos.

"Eu i-am strigat, pentru că sunt valuri. <<Nu se aude? Ieşiţi afară din apă!>>. Ei foarte violenţi. Au sărit pe mine, un grup de oameni, până la urmă s-a terminat rapid, dar nu mi se pare normal. Eu te scot afară din groapă şi tu", a spus salvamarul.

Tânărul salvamar a avut o misiune dificilă: nu valurile l-au speriat, ci turiştii enervaţi peste măsură de insistenţa cu care îi ruga să se îndepărteze de pericol.

"A observat două fetiţe în apă. Le-a scos, le-a dus părinţilor, au început părinţii să-i adreseze injurii, că ce pui tu mâna pe fetiţele mele, în condiţiile în care ei nu erau lângă ele. Ulterior s-a întors pe mal găsind alte două sau trei persoane în apă. A început să-i fluiere, aceia din apă l-au ignorat", a declarat un coleg al salvamarului.

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De la scandal la bătaie n-a mai fost decât un pas.

"I-a dat un pumn şi apoi a dat şi salvamarul, e normal. Nu e normal? E legitimă apărare. I-ar fi spus la un copil să treacă în partea stângă. Să nu mai stea în apă sau. Să nu mai stea, că sunt valurile mari în partea dreaptă", a declarat un martor.

"S-au purtat agresiv cu domnii salvamari şi l-au lovit. Asta s-a întâmplat. Salvamarul normal că s-a apărat şi el, săracul. Că toţi sărise", a spus un alt martor.

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Bătaia de pe plajă s-a încheiat cu un apel la 112. Protagoniştii au fost conduşi la audieri. Bărbatul care a sărit primul să lovească a fost amendat cu 500 de lei.

"Toţi oamenii eram în apă, ne-a făcut semn să ne dăm, noi ne-am dat, dar valurile ne întreceau şi i-am spus: ''nu mai vorbi urât.'' Salvamarul înjura lumea, s-a răstit la mama, a înjurat-o, i-a spus cine eşti tu fă să te bagi şi, ca orice copil pentru mama lui, a sărit", a spus o femeie.

De la începutul sezonul estival, 8 oameni au murit înecaţi pentru că au ignorat steagul roşu. Un al nouălea turist a murit, ieri, la Eforie Nord, după ce fusese scos de trei ori din apă de către salvamari. A făcut infarct dincolo de geamandură şi nu a mai putut fi salvat

Redactia Observator
Redactia Observator
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