Noua "mină de aur" pentru fermieri. Planta care poate aduce până la 60.000 de euro pe hectar

O cultură mai puţin întâlnită pe terenurile agricole din vecinătatea ţării noastre ar putea reprezenta o nouă oportunitate de profit pentru fermieri.

Anghinarea, cunoscută mai ales în bucătăria mediteraneană, poate fi cultivată și în condiții potrivite din Serbia, iar un hectar poate genera venituri de până la 60.000 de euro, scrie Blic.

Succesul depinde însă de mai mulți factori, de la soiul ales și tipul de sol până la irigații și modul în care plantele rezistă peste iarnă. Tocmai de aceea, specialiștii le recomandă fermierilor să înceapă cu o suprafaţă mai mică, înainte de a se extinde.

Peste 20 de tone la hectar, în condiții favorabile

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Producția diferă destul de mult în funcție de soi și de tehnologia folosită. Unele cercetări au indicat producții de aproximativ 14,6 - 15,7 tone de căpățâni comercializabile la hectar în cazul soiurilor hibride, în timp ce unele soiuri locale au avut între 2,6 și 7,3 tone.

În condiții favorabile, însă, producția poate fi mult mai mare. În anumite experimente au fost obținute între 13,7 și 24,3 tone la hectar.

Investiția iniţială acoperă pregătirea terenului, plantele, instalaţiile de irigații, îngrășămintele, tratamentele, forţa de muncă, recoltarea, ambalarea și transportul. Câștigul depinde în primul rând de prețul la care poate fi vândută recolta. De exemplu, la o producție de 15 tone pe hectar și un preț de 2 euro pe kilogram, valoarea producției ar ajunge la aproximativ 30.000 de euro.

La un preț de 3 euro pe kilogram, venitul brut ar urca la 45.000 de euro, iar la 4 euro pe kilogram ar ajunge la aproximativ 60.000 de euro. Este însă vorba despre venitul brut, înainte de scăderea cheltuielilor de producție.

Marea provocare pentru fermieri

Faptul că anghinarea este cultivată pe suprafețe mici poate fi un avantaj, pentru că fermierii au mai puțină concurență. Pe de altă parte, piața este și ea mai puțin dezvoltată decât în țările mediteraneene.

Printre potențialii cumpărători se numără restaurantele, supermarketurile, magazinele specializate și procesatorii.