Un tânăr de 18 ani şi-a pierdut viaţa, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident produs pe DJ 608, în localitatea Cornereva. Şoferul, un bărbat de 29 de ani, ar fi pierdut controlul maşinii, a ieşit de pe şosea şi s-a izbit frontal de un zid din beton.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:00, pe DJ 608, pe raza localităţii Cornereva. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Herculane au fost alertaţi printr-un apel la 112.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că un bărbat de 29 de ani conducea un autoturism din direcţia Cornereva către Rusca. La kilometrul 19, acesta ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune frontală cu un zid din beton.

Un tânăr de 18 ani a murit pe loc

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În urma impactului violent, Marius, pasagerul aflat pe locul din dreapta-faţă, un tânăr de 18 ani, a murit. Numeroase mesaje de condoleanţe au apărut pe reţelele de socializare în urma decesului adolescentului. Unul dintre apropiaţii lui Marius a postat o fotografie alături de tânăr şi un mesaj în memoria lui.

"Drum lin spre cer, dragul meu prieten! Ai lăsat un gol imens în sufletul nostru și în viața noastră. Nu te voi uita niciodată și îmi voi aminti mereu cu drag de zâmbetul și veselia care ne-o aduceai la fiecare întâlnire", a scris prietenul lui Marius.

Şoferul şi celălalt pasager, transportaţi de urgenţă la spital

Un alt pasager, în vârstă de 17 ani, aflat pe bancheta din spate, precum şi şoferul de 29 de ani au fost răniţi.

Cei doi au fost preluaţi de echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportaţi la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul.