Atac cu drone incendiare, la 30 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în apele economice româneşti. O navă comercială cu 12 oameni la bord, 8 dintre ei ucraineni, a fost lovită, noaptea trecută. Ambarcaţiunea lungă de 120 de metri, plină cu zahăr şi mazăre, a luat foc şi s-a scufundat în doar câteva zeci de minute. Toţi marinarii au fost salvaţi, după o misiune contra-cronometru a Gărzii de Coastă. Deocamdată e neclar cine a lansat atacul.

Sunt clipele dramatice în care navele Gărzii de Coastă ajung la marinarii de pe nava scufundată. Cinci dintre ei au fost recuperaţi de pe o plută de salvare. Alţi cinci, direct din marea agitată - noroc cu vestele de salvare care-i ţineau la suprafaţă. "Vă daţi seama că erau speriaţi. Au avut şi noroc foarte mare pentru că deja era întuneric beznă. Dacă mai întârziem şi 20 de minute cred că nu mai reuşeam să îi găsim", a declarat Gabriel Cerchez, comandantul navei "Ștefan cel Mare".

Atacul a avut loc la aproximativ 30 de kilometri Est de Sfântu Gheorghe

Ultimii doi au fost pescuiţi din apă de echipajul navei comerciale Mohamad B, care era în zonă şi a răspuns la semnalul SOS. Marinarii, opt ucraineni şi 4 azeri, au povestit că nava lor a fost atacată de o dronă. Imediat după impact, ambarcaţiunea a luat complet foc şi s-a scufundat în câteva zeci de minute. "Atacul s-a efectuat cu drone - probabil alt tip de drone, drone incendiare, cele de care pot extinde uşor incendiul la navă, pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul acesta şi să se şi scufunde", a declarat Adrian Mihălcioiu, lider Sindicatul Navigatorilor. Preşedintele Nicuşor Dan fost informat imediat de atac. O anchetă va stabili vina.

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"Pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de. şi nu face, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lansăm în speculaţie", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. "Am văzut fel de fel de variante. Că ba ucrainenii, ba ruşii. Dar ţinând cont de faptul că în echipaj erau 8 ucraineni. Este puţin probabil ca aceşti oameni să fie sacrificaţi", a declarat Sorin Learschi, contraamiral de flotilă în rezervă. Apelul SOS a fost lansat seara trecută, la ora 19 şi 11 minute. Nava Progres 4, aflată sub pavilion dominican, transporta zahăr şi mazăre din portul ucrainean Reni către Turcia.

Atacul a avut loc la 16 mile marine - aproximativ 30 de kilometri Est de Sfântu Gheorghe, la graniţa apelor teritoriale româneşti. Navele de salvare au ajuns la marinarii în pericol la ora 20 şi 28 de minute, iar recuperarea lor a durat mai puţin de o jumătate de oră. Trei dintre membrii echipajului, aflaţi în stare mai gravă, au fost duşi la Sulina şi, de acolo, la Spitalul Judeţean Tulcea. "Din fericire, niciunul dintre aceştia nu a suferit răni grave, prin urmare, în cursul dimineţii, au părăsit unitatea de primiri urgenţe", a declarat Crina Kibedi, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Constanţa.

Atacul a avut loc într-o zonă de trafic maritim intens. Pe nava scufundată se aflau aproape 200 de containere încărcate cu marfă. "Sunt rapoarte despre containere care plutesc în zonă. Mişcarea lor, aşa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul ţărmului românesc", a declarat Marius Roibu, director Centrul Maritim de Coordonare. Marinarii care nu au avut nevoie de spitalizare aşteaptă acum într-un hotel ca armatorul să-i repatrieze.