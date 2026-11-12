În sezonul virozelor, camerele de gardă de la spitalele de copii sunt neîncăpătoare zi şi noapte. Mulţi părinţi se plâng că cei mici sunt răciţi de luni de zile. Medicii îi liniştesc, în primul an de creşă sau grădiniţă un copil se poate îmbolnăvi de 10 ori. Ideal ar fi să-i ţinem acasă la primul simptom de viroză pentru a nu îmbolnăvi şi alţi copii.

Andrei a ajuns la camera de gardă cu ambii copiii, de patru şi doi ani.

"Cel mare răceală, conjunctivită, acum are un adenovirus. De la grădiniţă, colectivitatea şi cel mic tot la fel, tot de la grădiniţă a luat şi el. Cel mare de aseară a început, îi curg ochişorii", spune Andrei, părinte.

Cei doi copii își transmit virusurile de la unul la altul.

Articolul continuă după reclamă

"Din septembrie cred că, de când a început grădiniţa, cred că e a şasea oară de când răceşte. Au stat trei săptămâni numai pe antibiotice", povesteşte Andrei, părinte.

Sute de părinţi ajung zilnic cu cei mici la spital din cauza tusei sau a febrei

"Am încercat cu metode băbeşti, tratament de la medicul de familie. Tuşeşete până vomită. A avut şi o pneumonie, a avut şi o laringită. Foarte des, săptămânal aproape. De ieri a început cu tuse, durere în gât, vomă şi a trebuie să venim cu el la spital că nu se putea altfel", spun oamenii.

Medicii spun că virozele respiratorii au crescut cu 20-30% în ultima lună.

"Cel mai frecvent, rinovirusurile sunt acum de sezon, cele care produc răceala comună și pe lângă acestea au început să circule cazurile de infecție cu virus SARS-CoV-2. Nu avem încă un număr semnificativ de cazuri de gripă, dar vor veni, pentru că, din păcate, ultimele date oficiale spun că numărul de români care s-au vaccinat antigripal anul ăsta a fost semnificativ mai mic", explică Mihai Craiu, pediatru.

În primul an în colectivitate, un copil se poate îmbolnăvi chiar și de 10 ori

Iar tratamente minune pentru imunitate nu există.

"Copilul poate să ia o viroză pentru cinci-şapte zile şi merge în colectivitate după ce s-a făcut bine, dar poate să capete alt virus de la un alt copil şi atunci avem o răceală care ţine două luni, dar de fapt nu este acelaşi virus, el se reinfectează intrând în colectivitate. Le dăm vitamina D aşa cum trebuie, poate şi un surplus de vitamina C, dar toate celelalte vitamine, sau siropuri, sau suplimente nu vor ajuta să elimininăm virusul, sau să nu mai ia acea viroză", spune Camelia Păun, pediatru.

"Imunitatea se antrenează, nu din borcan, ci din stil de viață, din odihnă, din activități fizice, energice, din alimente care nu sunt ultraprocesate", menţionează Mihai Craiu, pediatru.

Medicii le recomandă părinţilor să nu ducă la creşă sau grădiniţă copiii cu simptome respiratorii. Un copil bolnav poate îmbolnăvi zeci de alţi copii sănătoşi.