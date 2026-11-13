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S-a stabilit prima semifinală de la Turneul Campioanelor la tenis 

Jessica Pegula a obţinut in extremis calificarea în semifinalele de la Turneul Campioanelor Jessica Pegula a obţinut in extremis calificarea în semifinalele de la Turneul Campioanelor - Profimedia
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Publicat la 13.11.2026, 08:47 | Modificat la 13.11.2026, 08:49

Turneul Campioanelor la tenis, de la Indian Wells, Statele Unite ale Americii, se apropie cu paşi mari de final, joi seară disputându-se ultimele meciuri din Grupa 1.

Americanca Jessica Pegula, locul 5 mondial, a obţinut in extremis biletul către semifinale, după ce s-a impus, 7-6, 4-6, 7-5, în confruntarea cu Linda Noskova, din Cehia, sportivă care deja îşi asigurase câştigarea grupei, după două etape.

În aceste condiţii, Coco Gauff, locul 4 mondial, a mai bifat doar o victorie de palmares cu Marta Kostyuk, din Ucraina, 6-4, 7-5, ambele sportive fiind eliminate din competiţie.

Jessica Pegula ştie, deja, cu cine va da piept în semifinalele de la Turneul Campioanelor. Americanca o va înfrunta pe Mirra Andreeva, din Rusia, locul 3 mondial, sportivă care şi-a asigurat, deja, câştigarea Grupei 2, indiferent de rezultatul meciului cu Karolina Muchova, din Cehia, din ultima etapă.

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Culmea, Jessica Pegula şi Mirra Andreeva nu s-au mai înfruntat până acum.

Linda Noskova, câştigătoarea Grupei 1, are de aşteptat deznodământul confruntării dintre Aryna Sabalenka (Belarus) şi Elina Svitolina (Ucraina) pentru a-şi afla adversara din semifinale. Cehoaica are 0-3 la victorii în meciuri directe cu Sabalenka, dar 3-1 la victorii în meciuri directe cu Svitolina.

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