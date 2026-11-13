S-a stabilit prima semifinală de la Turneul Campioanelor la tenis
Turneul Campioanelor la tenis, de la Indian Wells, Statele Unite ale Americii, se apropie cu paşi mari de final, joi seară disputându-se ultimele meciuri din Grupa 1.
Americanca Jessica Pegula, locul 5 mondial, a obţinut in extremis biletul către semifinale, după ce s-a impus, 7-6, 4-6, 7-5, în confruntarea cu Linda Noskova, din Cehia, sportivă care deja îşi asigurase câştigarea grupei, după două etape.
În aceste condiţii, Coco Gauff, locul 4 mondial, a mai bifat doar o victorie de palmares cu Marta Kostyuk, din Ucraina, 6-4, 7-5, ambele sportive fiind eliminate din competiţie.
Jessica Pegula ştie, deja, cu cine va da piept în semifinalele de la Turneul Campioanelor. Americanca o va înfrunta pe Mirra Andreeva, din Rusia, locul 3 mondial, sportivă care şi-a asigurat, deja, câştigarea Grupei 2, indiferent de rezultatul meciului cu Karolina Muchova, din Cehia, din ultima etapă.
Culmea, Jessica Pegula şi Mirra Andreeva nu s-au mai înfruntat până acum.
Linda Noskova, câştigătoarea Grupei 1, are de aşteptat deznodământul confruntării dintre Aryna Sabalenka (Belarus) şi Elina Svitolina (Ucraina) pentru a-şi afla adversara din semifinale. Cehoaica are 0-3 la victorii în meciuri directe cu Sabalenka, dar 3-1 la victorii în meciuri directe cu Svitolina.