Apar noi detalii în cazul atacului armat de lângă Casa Albă, în urma căruia o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite! Atacatorul este un medic de 55 de ani, care ar fi plănuit răzbunarea împotriva conducerii clădirii în care locuia. Ţinta principală ar fi fost administratorul imobilului, pe care l-a ucis într-o sală de fitness. Apoi a tras asupra altor persoane, înainte să se baricadeze în apartament. Acolo, şi-a pus capăt zilelor.

Sunt imaginile din cartierul exclusivist Logan Circle. Bulevardele cunoscute pentru clădirile din cărămidă roşie au fost înţesate de maşini de poliţie şi ambulanţe.

Un bărbat a deschis focul la intrarea într-o sală de sport. Îngroziţi de rafale, trecătorii și clienții s-au baricadat în magazine și localuri.

"Am auzit împușcături, apoi s-a simțit un miros de praf de pușcă, iar noi toți am fugit într-un restaurant", a povestit un martor.

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Alertă maximă la Secret Service. Traseul Melaniei Trump, schimbat în ultima clipă

Locul atacului e la doar un kilometru şi jumătate nord de Casa Albă, în inima zonei administrative și rezidențiale a capitalei. În momentul în care primele focuri de armă au răsunat pe stradă, dispozitivul de securitate al Secret Service a intrat în alertă maximă. Traseul coloanei oficiale a Melaniei Trump, care se îndrepta spre o bază militară pentru un eveniment oficial, a fost modificat în ultima secundă.

"Am auzit focuri de armă și, în câteva secunde, un bărbat a căzut la pământ, iar în jurul lui s-a format o baltă de sânge. Unul dintre cei prezenți la sala de sport s-a grăbit să-l ajute. Era evident că murise", declarat alt martor al atacului.

Atacatorul s-a baricadat într-un apartament şi s-a sinucis

După ce a semănat teroare, atacatorul s-a baricadat în apartament şi s-a sinucis.

"Ştim că a încercat să incendieze clădirea. Mai ştim că în interiorul sălii de sport a folosit un pistol. Pe baza probelor de la faţa locului, credem că a folosit o puşcă pentru a-i împuşca pe ceilalţi patru indivizi", a transmis Jeffrey W. Carroll, şeful poliţiei din Washington DC.

Cine era atacatorul şi de la ce ar fi pornit masacrul

Autorul masacrului este Matt Wade Lambert. De profesie medic, bărbatul locuia în clădirea unde şi-a încheiat socotelile cu viaţa. Anchetatorii cred că atacul ar fi putut porni de la un conflict mai vechi cu asociaţia de proprietari, conflict care ajunsese inclusiv în instanţă. Atacatorul se plângea de mucegaiul din imobil şi presiunea la apă. Mai mult, victima decedată este chiar administratorul clădirii.

Cartierul Logan Circle este una dintre cele mai vizitate zone din Washington DC. În apropiere se află mai multe galerii de artă, restaurante de lux şi cluburi.