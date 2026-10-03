Râul Dâmboviţa se transformă, în acest weekend, într-un loc de distracţie şi relaxare pentru bucureşteni şi turişti. În Regie se deschide un nou debarcader, şi timp de două zile, sunt pregătite plimbări pe apă, ateliere, muzică, dar şi o cursă pentru cei care vor să petreacă timpul în aer liber.

Distracția a început la ora 10 şi va ţine până la ora 22. Dâmbovița devine locul perfect pentru relaxare și puțină aventură. Evenimentul are loc în Regie, pe malul stâng al râului, între Grozăvești și podul Ciurel, iar cea mai bună veste este că intrarea este liberă pentru toată lumea. Iar pentru cei care vor să intre în competiție, astăzi are loc un concurs de vâslit în canoe, cu echipe formate din 9 până la 11 persoane.

Traseul are aproximativ 300 de metri și este unul ușor, așa că nu trebuie să fiți sportivi de performanță. Înscrierile și antrenamentele încep de la ora 10, ședința tehnică este la ora 11:45, iar cursele încep de la ora 12 și se încheie cu finala și premierea câștigătorilor. Și cei mici au parte de distracție: între 11 și 15 pot participa la un atelier de construcție.

Dacă nu aveți planuri pentru weekend, mergeţi pe malul Dâmboviței. Veți avea parte de soare, voie bună și poate chiar o plimbare pe apă.