Jaf de proporţii uriaşe lângă Capitală, la Snagov. Casa de lux a Gabrielei Drâmbă, cunoscută drept fosta soţie a temutului dictator din Republica Centrafricană, în anii 70 - Bokassa, a fost ţinta hoţilor. Infractorii ar fi plecat cu bijuterii în valoare de aproape 800 mii de euro, pe care le-ar fi găsit într-o valiză. Este a doua spargere din acest an. Palatul româncei a fost prădat şi la începutul anului.

Este vorba despre bijuterii, de bani în numerar, dar și de alte obiecte de valoare. Anchetatorii au indicii până în acest moment că atât jaful din primăvară, cât și cel din luna august ar fi conectate și ar fi vorba de aceleași persoane care au acționat în aceeași modalitate.

Infractorii au sărit gardul reședinței și au forțat o fereastră pentru a intra în casa femeii. Asta după ce zeci de minute bune au așteptat în pădurea din apropiere și au pândit locuința pentru ca femeia să plece de acasă și să poată să pună acest plan bine documentat în aplicare. Polițiștii județului Ilfov i-ar fi prins pe infractori, iar acum sunt audieri în desfășurare.

Ancheta ar urma să le ofere polițiștilor toate detaliile despre acest jaf, dar și locul în care ar trebui să se afle banii și bijuteriile, în ideea în care poate femeia păgubită ar putea să recupereze prejudiciul.

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""Aveam camere, aveam sistem de alarmă, aveam de toate, tot ce trebuie. […] Dar a doua oară au știut, nu știu de unde, au știut că am sistem de alarmă, probabil și de pe poartă. Din fericire i-au prins, dar polițiștii au fost extraordinari. Extraordinari, au muncit foarte mult și le sunt foarte recunoscătoare că i-au prins"", spune Gabriela Drâmbă.