TAROM primeşte în flota sa, oficial, al doilea avion Boeing 737 MAX 8. Acesta poartă numele fostului campion la canoe Ivan Patzaichin. Azi va decola pentru prima oară, în prezenţa familiei sportivului, din Bucureşti la Chişinău, pentru a celebra o sută de ani de la inaugurarea primelor linii aeriene între cele două ţări.

Botezul aviatic cu tunuri de apă va avea loc pe aeroportul din Republica Moldova. Compania românească trebuie să primească încă două astfel de aeronave.

"Pe 3 octombrie, "Ivan Patzaichin", al doilea nostru Boeing 737 MAX, face primul său zbor comercial. Destinația e Chișinău, în weekendul Zilei Naționale a Vinului.", a scris Tarom Airways într-o postare pe Instagram.

Compania aeriană națională TAROM a adus, pe 26 septembrie, în România o nouă aeronavă Boeing, care a fost botezată "Ivan Patzaichin", după legendarul canoist român. Această inițiativă face parte din proiectul TAROM de a asocia aeronavele sale cu mari personalități românești care au obținut performanțe remarcabile, în special în sport.