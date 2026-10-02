13 borşuri și supe românești au intrat în topul celor mai bune 100 de ciorbe din Europa. Trei dintre ele sunt chiar în Top 20. Cea mai apreciată dintre toate este ciorba de fasole cu afumătură, un deliciu culinar tradițional. Nu cu mult mai jos în top este şi ciorba rădăuțeană. Cu ingrediente simple şi reţete păstrate din generaţie în generaţie, borşurile româneşti sunt, aşadar, veritabili ambasadori gastronomici ai României în Europa.

"Avem 6 ciorbe pe foc. Pentru un gust aparte am pus verdeaţă, adică mărar, pătrunjel. Avem ciorbă de fasole cu afumătură, ciorbă de burtă, rădăuţeană, avem supă de pui cu găluşte de griş, supă de pui şi ciorbă de perişoare".

La Gura Humorului, o localitate cunoscută atât pentru frumusețea sa turistică, cât și pentru gastronomia bucovineană, gospodinele știu să transforme ingredientele simple în adevărate delicii. Ciorba de fasole cu afumătură este printre preferate. Rețeta este simplă, însă prepararea ei durează mai mult decât în cazul altor ciorbe românești.

Cum se prepară ciorba preferată de mulţi români

"Punem legumele pentru ciorbă. Lăsăm puţin la călit şi adăugăm bulion. Adăugăm rasolul tăiat cubuleţe, fiert mai devreme. Lăsăm la călit puţin să prindă gust, adăugăm fasolea, care a fost fiartă timp de două ore", spune Bianca Scurtu, bucătar chef.

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După care se adaugă apa şi se lasă la fiert la foc mic timp de o oră jumate. Când este gata, se pune fierbinte în pâine.

"O putem servi cu ardei iute, ceapă. Şi este numai bună de servit", menţionează Bianca Scurtu, bucătar chef.

Ciorba de fasole cu afumătură ocupă locul 13 în topul european şi este urmată îndeaproape de alte două delicatese autohtone: ciorba rădăuțeană, care îşi are originile pe meleagurile bucovinene, și supa de pui.

Persoană: În afară sunt recunoscute şi apreciate pentru gustul nostru, pe care numai noi ştim să-l facem.

Reporter: Care este ciorba dumneavoastră preferată?

Persoană: Sincer, de pui de casă adevărată.

"Ciorbele şi supele noastre au personalitate. Ciorba rămâne şi un simbol al tradiţiei strămoşilor, istorie, amintire. Ciorba rădăuţeană, e o ciorbă complexă, care are şi smântână şi pui şi gust şi vine foarte fierbinte şi cu arome. Asta e preferată", spun oamenii.

"Nu sunt greu de făcut. Ciorba de legume e gata în maxim o oră şi cea cu carne cam o ora jumătate", spune Bianca Scurtu, bucătar chef.

Care sunt preparatele ajunse în clasament

Ciorbele pe care le punem astăzi pe masă au o istorie de sute de ani. Ciorba de burtă şi cea de salată sunt unele dintre cele mai vechi reţete româneşti pe care azi le găsim în topul european. În clasament au ajuns şi ciorba de perişoare, de lobodă, de peşte şi borşul nostru tradiţional.

Potrivit unui studiu, mai bine de jumătate dintre români consumă supe şi ciorbe cel puţin de 4 ori pe săptămână. În restaurante, o porție de ciorbă costă, în medie, între 25 și 39 de lei.

"Mâncăm zilnic. Ciorba de perişoare îmi place foarte tare, ciorba de văcuţă, ciorba de legume, ciorba de burtă. Ciorba de hribi mâncăm, ciorba de fasole cu afumătură, foarte bună", spune o persoană.

Un alt deliciu bucovinean este ciorba ciocăneşteană, recunoscută la OSIM. Se prepară cu păstrăv afumat şi hribi, iar turiştii vin din toate colţurile lumii pentru a o gusta.