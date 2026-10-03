Trei persoane au fost arestate în Creta, într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism. Printre suspecţi se află şi un taximetrist român.

Poliţiştii îl caută pe un alt român, de 31 de ani, despre care spun că ar fi avut un rol important în reţea. Aceasta este ancheta care scoate la iveală coşmarul mai multor femei din România, care ar fi fost duse în Creta sub diferite pretexte.

Odată ajunse pe insulă, însă, deveneau captive şi obligate să se prostitueze în Heraklion.Paşapoartele le erau ascunse, iar fără documente, victimele erau ţinute sub control. Potrivit anchetatorilor greci, românul de 31 de ani ar fi avut chiar o relaţie amoroasă cu una dintre femei. Ancheta este însă departe de a fi încheiată.