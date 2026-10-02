Aproximativ 10.000 de rezerviști din municipiul București și județul Ilfov vor fi chemați la unitățile militare în cadrul exercițiului de mobilizare "MOBEX B-IF-262". Exercițiul se desfășoară în perioada 5 - 12 octombrie 2026 și are ca scop verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare.

10.000 de rezervişti din București și Ilfov, chemați la unitățile militare. Ce se întâmplă din 5 octombrie - Sursa: Facebook/ Ministerul Apararii Nationale

La exercițiu participă structuri din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Potrivit autorităților, exercițiul urmărește verificarea și evaluarea capacității de planificare, organizare și desfășurare a activităților specifice în situația declarării stării de mobilizare totală, la nivelul structurilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale din București și Ilfov.

Ce înseamnă exercițiul de mobilizare

"MOBEX B-IF-26" este un exercițiu planificat, prin care sunt verificate mecanismele și procedurile prevăzute de legislația națională în cazul unei mobilizări.

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Potrivit Legii nr. 355/2009, starea de mobilizare presupune un ansamblu de măsuri extraordinare care pot fi instituite în domenii precum cel politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic și militar, în cazul apariției sau iminenței unei amenințări grave care poate afecta securitatea statului.

Exercițiul nu reprezintă declararea stării de mobilizare, ci verificarea modului în care instituțiile și resursele umane prevăzute în planurile de mobilizare ar reacționa într-o asemenea situație.

Ce trebuie să facă rezerviștii convocați

Rezerviștii voluntari și rezerviștii incluși în planurile de mobilizare au obligația legală de a participa la antrenamentele și exercițiile de mobilizare, la solicitarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Anunțarea și trimiterea acestora la structurile beneficiare se realizează de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza ordinului de chemare întocmit de centrul militar.

La prezentarea în unitate, rezerviștii trec printr-un flux de primire și echipare. Sunt verificate documentele, li se comunică structura și funcția în care sunt încadrați și participă la un instructaj privind normele de securitate, protecția informațiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Urmează evaluarea medicală și o scurtă evaluare psihologică, după care rezerviștii primesc uniforma militară și armamentul din dotare.

Vor participa și la ședințe de tragere

Pe parcursul exercițiului, rezerviștii vor participa la mai multe activități de instruire. Programul include prezentarea principalelor categorii de armament și tehnică militară, deplasarea în poligon și executarea unei ședințe de tragere cu armamentul din dotare.

De asemenea, sunt prevăzute ateliere de instrucție practică, inclusiv instrucție sanitară, protecție CBRN, instrucție genistică, comunicații și informatică, instrucție tactică și pregătire specifică armei și specialității.

După încheierea activităților, rezerviștii se întorc în cazarmă, predau armamentul și uniforma militară și își recuperează hainele civile.

Înainte de părăsirea unității, aceștia primesc o adeverință care atestă participarea la exercițiu. Documentul poate fi folosit la locul de muncă pentru justificarea absenței și acordarea unei zile de concediu plătit.

În cazul în care rezerviștii se prezintă la unitate cu bilete pentru transportul în comun, acestea pot fi decontate, la solicitare, potrivit regulilor menționate pe ordinul de chemare.

Ce amenzi riscă cei care nu se prezintă

Legislația prevede și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor. Refuzul de a primi ordinul de chemare, precum și neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare constituie contravenții.

Pentru neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, sancțiunea este cuprinsă între 2 și 6 puncte, iar pentru refuzul de a primi ordinul de chemare, între 8 și 16 puncte. Valoarea unui punct reprezintă 20% din salariul minim brut pe economie.

Exercițiul "MOBEX B-IF-26" se desfășoară până pe 12 octombrie și are ca obiectiv verificarea modului în care instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale cooperează și aplică procedurile prevăzute pentru situații de mobilizare.