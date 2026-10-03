Cine este Oleg Levușkin, motociclistul rus suspectat că a pus la cale atacul cu dronă de la aeroportul Leipzig

Oleg Levușkin, un rus pasionat de motociclete și despre care serviciile de informații occidentale susțin că are legături cu un responsabil GRU implicat în operațiuni de sabotaj, este indicat drept presupusul coordonator al atacului eșuat asupra aeroportului Leipzig din Germania, potrivit unei investigații realizate de The Telegraph și Welt am Sonntag .

Cine este motociclistul rus suspectat că a pus la cale atacul cu dronă de pe aeroportul Leipzig - Sursa: www.telegraph.co.uk

Investigația arată că Levushkin ar fi mers în Germania pentru a pregăti operațiunea, iar ulterior ar fi apelat la Andrei Karshakou, un agent belarus descris de autorități drept un "agent de sacrificiu", pentru executarea atacului.

Incidentul a avut loc în august. O dronă încărcată cu explozibili a lovit aripa unui avion ucrainean Antonov An-124 aflat la sol, însă dispozitivul nu a detonat. Potrivit informațiilor obținute de cele două publicații, explozia ar fi putut provoca pagube importante infrastructurii aeroportuare.

Cum ar fi fost pregătit atacul de la Leipzig

Potrivit documentelor serviciilor de informații germane consultate de The Telegraph, Oleg Levușkin ar fi ajuns în Germania prin Turcia în vara acestui an și ar fi închiriat o mașină de la aeroportul din Berlin. În zilele următoare, ar fi mers în mai multe locații despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost folosite pentru depozitarea armelor și materialelor necesare operațiunii.

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Datele de localizare ale mașinii l-ar fi plasat pe Levushkin în apropierea aeroportului Leipzig-Halle pe 31 iulie, cu câteva zile înainte de atac.

Pe 5 august, o dronă care transporta un recipient cu aproximativ 1,8 kilograme de Semtex a lovit aripa avionului ucrainean. Dispozitivul nu a explodat și a ajuns pe pistă.

Avionul transporta aproximativ 25.000 de litri de combustibil de aviație. Anchetatorii au evaluat că o explozie ar fi putut provoca un incendiu de amploare și pagube importante în zona aeroportului.

Poliția germană a recuperat, de asemenea, fragmente provenite de la alte două drone și o instalație improvizată de antene montată pe un copac din apropiere. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi putut fi folosită pentru transmiterea comenzilor către drone.

Anchetatorii germani suspectează că Levushkin ar fi pregătit logistica și explozibilii înainte de a-i cere lui Karshakou să execute atacul. ADN-ul lui Karshakou ar fi fost identificat pe o bucată de mănușă găsită în apropierea instalației de antene.

Legăturile suspectului cu serviciile ruse de informații

Investigația The Telegraph - Welt am Sonntag îl leagă pe Levushkin de Denis Smolyaninov, despre care serviciile de informații lituaniene susțin că ar ocupa o funcție în cadrul GRU, serviciul rus de informații militare.

Potrivit unui raport lituanian din decembrie 2025, consultat de The Telegraph, Smolyaninov ar fi condus departamentul dedicat Ucrainei din cadrul GRU și ar fi fost asociat cu operațiuni clandestine de sabotaj desfășurate în Europa prin intermediul Telegram.

Cei doi s-ar fi cunoscut în 2007, când Smolyaninov ar fi intervenit într-un litigiu financiar legat de afacerile lui Levushkin, potrivit unor informații furnizate publicației germane Süddeutsche Zeitung de Dossier Center.

Serviciile germane suspectează că atacul de la Leipzig face parte dintr-o serie mai amplă de operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei. În centrul acestor suspiciuni se află unitatea 29155 a GRU, despre care serviciile occidentale spun că ar fi implicată în operațiuni clandestine în Europa.

Potrivit oficialilor germani citați de The Telegraph, Germania a devenit un „teatru operațional” tot mai important pentru serviciile ruse de informații, iar cazurile care înainte erau considerate izolate ar fi devenit mai frecvente.

O rețea de operațiuni de sabotaj în Europa

Ancheta mai indică asemănări între dispozitivul găsit la Leipzig și explozibili descoperiți în alte operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei în Polonia și Lituania.

Într-un caz investigat de autoritățile poloneze, un agent intermediar ar fi recuperat dintr-un cimitir din Lituania containere cu explozibili, pe care ulterior le-ar fi ascuns în Polonia. Analizele criminalistice lituaniene citate de The Telegraph și Welt am Sonntag au identificat asemănări între componentele dispozitivelor.

Investigația face legătura și cu o serie de incendii produse în Europa în 2024, inclusiv la un depozit DHL din Birmingham, la Leipzig și într-un centru de transport din apropiere de Varșovia. Serviciile de informații lituaniene au atribuit aceste operațiuni unor structuri ale GRU.

În evaluarea lituaniană, unitățile respective ar fi coordonat operațiuni de sabotaj prin intermediari aflați în Europa, comunicarea realizându-se prin aplicații criptate precum Telegram și Viber.

Oficialii occidentali citați de publicație consideră că intensificarea acestor operațiuni urmărește inclusiv să creeze presiune asupra statelor europene care sprijină Ucraina.

Moscova respinge acuzațiile. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Rusiei la Berlin a calificat informațiile drept parte a unei noi campanii "anti-ruse" și a susținut că acuzațiile sunt nefondate. Rusia neagă că reprezintă o amenințare pentru Europa și contestă justificarea creșterii cheltuielilor militare europene.