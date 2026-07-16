Iranul a condamnat joi un atac aerian efectuat de SUA noaptea trecută în apropierea unui spital de oncologie pediatrică în oraşul Ahvaz din sud-vestul ţării, atac pe care l-a descris drept "crimă de război", relatează AFP, citată de Agerpres.

Iran acuză SUA de "crimă de război", după un atac în apropierea unui spital de oncologie pediatrică - Captură X

"Acest atac barbar, care aminteşte de atrocităţile comise de Israel împotriva centrelor sanitare, le-a provocat mari suferinţe şi o puternică anxietate copiilor spitalizaţi şi a impus evacuarea de urgenţă a 211 pacienţi aflaţi sub chimioterapie", a scris pe reţeaua socială X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei. "Aceasta constituie o crimă de război laşă împotriva celor mai inocente fiinţe umane: copii care luptă curajos pentru viaţa lor", a adăugat oficialul iranian.

Statele Unite au reluat de o săptămână bombardamentele asupra Iranului

Acesta i-a criticat şi pe aceia care "predică neobosit asupra drepturilor omului", dar închid ochii în faţa atacurilor asupra spitalelor şi centrelor sanitare şi astfel îşi pierd "toată credibilitatea morală". În cele 39 de zile de bombardamente americano-israeliene asupra Iranului, între 28 februarie şi 8 aprilie, circa 300 de unităţi sanitare iraniene au fost avariate. Totuşi, atacul din noaptea de miercuri spre joi în proximitatea spitalului de oncologie pediatrică din Ahvaz nu a provocat victime sau pagube materiale în această unitate medicală, a confirmat presa iraniană.

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Statele Unite au reluat de o săptămână bombardamentele asupra Iranului, pe care-l acuză că a încălcat memorandumul de înţelegere pentru încetarea ostilităţilor după ce a atacat mai multe nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz. Preşedintele american Donald Trump a spus miercurea trecută că nu mai consideră valabil acest memorandum, semnat pe 17 iunie şi care a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

De asemenea, începând de marţi Statele Unite au reimpus blocada navală asupra porturilor Iranului, care a ripostat în ultima săptămână atacurilor americane prin lovituri asupra bazelor americane în ţările aliate SUA în regiune.