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5 turişti olandezi au murit în Elveţia, după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Alţi 40, răniţi

5 turişti olandezi au murit în Elveţia, după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Alţi 40, răniţi Accident Elveţia - Profimedia Galerie (3)
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Editor M.P. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.09.2026, 12:32 | Modificat la 11.09.2026, 13:50

Cinci turişti olandezi au murit pe o şosea din Elveţia, după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Accidentul a avut loc, joi, în estul Elveţiei, potrivit AFP.

Incidentul rutier a avut loc între comunele Susch şi Zernez, situate în cantonul Grisons, într-o ''zonă de lucrări'', când, la un moment dat, autocarul a părăsit şoseaua şi s-a răsturnat. Dintre cei 45 de adulţi aflaţi la bord, inclusiv şoferul, ''cinci sunt decedaţi''.

Trei persoane au suferit răni grave, şapte sunt răniţi moderat şi 30 răniţi uşor, a anunţat poliţia într-un comunicat, precizând că ''identificarea victimelor decedate este în desfăşurare''.

Poliţia acestui canton situat în extremitatea estică a Elveţiei a precizat că în accident, survenit joi în jurul orei locale 16:45 (14:45 GMT), a fost implicat un singur vehicul, un autocar de fabricaţie olandeză.

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Cauzele accidentului, în cercetare

Parchetul cantonului Grisons, în colaborare cu poliţia cantonală, anchetează circumstanţele accidentului, a adăugat poliţia, care a creat o linie telefonică destinată rudelor pasagerilor.

Federaţia olandeză a agenţiilor de turism (ANVR) a indicat că autocarul aparţinea tour-operatorului olandez OAD şi că pasagerii, toţi olandezi, participau la un voiaj itinerant. Plecaţi luni din Olanda, ei făceau o excursie de o zi în Elveţia provenind din Austria.

Joi seară, compania OAD s-a declarat ''profund şocată şi bulversată de accidentul tragic întâmplat în Elveţia''. ''Folosim toate mijloacele disponibile pentru a face rapid lumină asupra situaţiei şi pentru a sprijini persoanele implicate şi familiile lor'', a declarat OAD.

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Zernez este poarta de intrare în Parcul Naţional elveţian, un vast teritoriu alpin de circa 170 km2, cu peste 100 km de trasee pedestre în valea Engadine.

M.P.
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