Un tată și fiicele sale au murit într-un accident în Italia. Mama, aflată și ea în mașină, în stare gravă

Familie decimată, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un camion pe autostrada Jonio-Tirreno, în Italia. Tatăl și cele două fiice au murit pe loc, în timp ce mama a fost grav rănită și transportată la un spital din Polistena.

Drumul a fost închis temporar, iar traficul a fost deviat. Echipele Anas și forțele de ordine au intervenit la fața locului pentru a restabili fluxul normal de trafic cât mai repede posibil.

Au murit sub ochii mamei lor

Vincenzo Loccisano, 53 de ani, și cele două fiice ale sale, Maria Sophie și Grace Fatima, de 8 și 13 ani, au murit în accidentul grav care a avut loc în Rosarno. La rândul său, mama a fost rănită grav. Acesta este bilanțul incidentului rutier în care au fost implicate o mașină și un camion, care a avut loc pe drumul statal 682 Jonio-Tirreno, la borna kilometrică 3.200 din Rosarno, în provincia Reggio Calabria, scrie ReggioToday.

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Drumul a fost închis temporar, iar traficul a fost deviat. Echipa de pompieri, care a sosit pe Strada Grande Comunicazione în jurul orei 6:35, a acționat pentru a securiza zona, extragând persoanele implicate din vehicul și recuperându-le ulterior cadavrele.