Petrolul urcă iar vertiginos. Oamenii lui Trump se tem ca războiul din Iran va dura până în 2029

Prețul petrolului galopează iar. A urcat joi peste pragul de 105 dolari barilul, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că războiul împotriva Iranului nu se va încheia până la alegerile din noiembrie pentru Congresul SUA. Mai mult decât atât, presa americană dezvăluie că JD Vance și Marco Rubio se tem că ar putea dura până în 2029. În plus, rebelii Houthi, susținuți de Iran, au preluat azi controlul asupra orașului-port Mocha din Yemen şi continuă înaintarea către strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă cheie între Asia şi Europa.

Petrolul Brent, de referință internațională, a ajuns joi la cel mai ridicat nivel de la mijlocul lunii mai. A depășit borna de 105 dolari pe baril, după ce a devenit tot mai clar că războiul din Iran şi perturbările din lanțul global de aprovizionare cu energie sunt departe de a se încheia.

Rebelii Houthi au ocupat un oraş strategic şi continuă înaintarea spre strâmtoarea Bab el-Mandeb

Iar pe lângă faptul că SUA și Iran au reluat de câteva săptămâni atacurile și amenințările, și rebelii Houthi susținuți de Iran au lansat săptămâna trecută o ofensivă terestră pe coasta de vest a Yemenului.

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Au ocupat întreaga provincie Hodeidah și orașul-port strategic Mocha și continuă înaintarea spre strâmtoarea Bab el-Mandeb, iar dacă își consolidează controlul asupra coastei și insulelor din zonă, pot amenința una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Potrivit unei surse militare, citate de AFP și EFE, rebelii Houthi au ocupat și insula Zuqar, în sudul Mării Roșii, după atacuri cu rachete și un asalt terestru efectuat cu ajutorul unor ambarcațiuni care au transportat combatanți.

De ce este importantă ofensiva rebelilor? După ce războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a dus practic la închiderea strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta maritimă prin Marea Roșie.

Este una dintre cele mai importante rute din lume pentru transportul de țiței și combustibil din Golf către Mediterana, prin Canalul Suez sau conducta Suez-Mediterana de pe coasta egipteană a Mării Roșii, precum și pentru mărfurile destinate Asiei, inclusiv petrolul rusesc.

Rebelii Houthi, care au intrat și ei în conflictul mai larg din Orientul Mijlociu printr-un atac asupra Israelului pe 28 martie, au fost până recent mai mult inactivi.

Întregul conflict s-a intensificat din nou în iulie 2026, după atacul Arabiei Saudite asupra aeroportului din Sana'a. Militanții au declarat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite, iar în ultimele zile au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii saudite din sudul țării. Arabia Saudită a răspuns cu raiduri aeriene.

Iranul și Arabia Saudită sunt rivali regionali și au o relație turbulentă, în ciuda unei detensionări mediate de China. Pentru a împiedica escaladarea crizei, Pakistanul a transmis Iranului un avertisment din partea Arabiei Saudite, i-a cerut să-și tempereze aliații din Yemen. Replica Teheranului: "Iranul nu îi controlează pe Houthi".

Trump: Războiul cu Iranul nu se va încheia înainte de alegerile din noiembrie

Războiul din Iran, care a scumpit considerabil benzina și motorina pentru americani, a dus la o scădere majoră a popularității lui Donald Trump în SUA. Președintele american susține că Teheranul încearcă să influențeze alegerile din noiembrie, care vor decide dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului.

"Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, le-a spus Trump reporterilor miercuri, confirmând cel puțin că sunt șanse mici ca războiul să se încheie până atunci.

WSJ: Oamenii lui Trump se tem că războiul dintre SUA şi Iran ar putea dura până în 2029

După declarația lui Trump, The Wall Street Journal a publicat un articol în care dezvăluie pe surse că principalii consilieri de la Casa Albă, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, l-au avertizat în privat pe Trump că acest conflict s-ar putea prelungi până la sfârșitul mandatului său, în ianuarie 2029.

Între timp, spirala escaladărilor pare fără sfârșit la orizont. Iranul a declarat că a atacat ieri 10 nave în apropierea strâmtorii Ormuz, după ce SUA au lovit cinci petroliere iraniene. Recent, traficul prin strâmtoarea Ormuz s-a redus la jumătate față de media ultimelor 10 zile.

În plus, Trump a amenințat miercuri, într-un discurs de campanie, că SUA ar putea lovi muntele Pickaxe din apropierea complexului nuclear de la Natanz, avariat de atacuri în ultimii 2 ani. În interiorul lui se află două complexe de tuneluri fortificate, săpate la mare adâncime.

Reuters: Războiul lui Trump împotriva Iranului începe să semene cu unul "fără sfârșit"

Războiul lui Trump împotriva Iranului începe să semene cu "războaiele fără sfârșit" duse de americani în Irak și Afganistan, după atacurile de la 11 septembrie 2001, arată o analiză Reuters.

După 6 luni, Iranul nu a fost învins, regimul nu a fost răsturnat, programul nuclear nu a fost eliminat, iar conflictul a devenit un război de uzură.

Mai mult, Trump a repetat greșelile făcute de americani după 11 septembrie: a subestimat rezistența adversarului, a intrat într-un conflict fără o strategie clară de ieșire și fără să strângă un sprijin internațional puternic.

Asta deşi, în mod paradoxal, a promis în campania pentru revenirea la Casa Albă că nu va implica țara în așa-numitele războaie "forever", lungi, costisitoare și tot mai greu de încheiat.