Imaginează-ţi o seară în care, în loc să priveşti scena, priveşti apa. În locul luminilor reci ale unei săli de concert, vezi sute de flăcări care se oglindesc în râu. Iar în locul forfotei oraşului, auzi muzică clasică. Aşa au arătat câteva ore la Slatina, unde oamenii au venit să descopere un spectacol cum nu vezi în fiecare zi. Unii au venit pentru marii clasici români, alţii din curiozitate, dar cu toţii au ajuns să facă parte dintr-un tablou în care fiecare lumină, fiecare acord şi fiecare reflexie pe apă au avut locul lor.

Plaja Olt s-a transformat într-un loc în care nimic nu semăna cu o sală obişnuită de concert. Apa, lumina şi muzica au mers împreună, iar publicul a privit spectacolul de pe mal, în liniştea serii.

"Chiar e ceva inedit. Atunci când vrem să vedem un spectacol de operă, operetă sau muzică simfonică, trebuie să mergem la Bucureşti, la Craiova. Chiar e un eveniment pe care îl aşteptam.", spun doi oameni mai în vârstă.

"O seară specială, deosebită, plăcută. O atmosferă pe care ţi-ai dori să o retrăieşti cât mai des.", adaugă o doamnă.

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Pe scenă au fost aduse lucrări ale marilor compozitori români. În jur, miile de lumânări au schimbat treptat peisajul. A fost şi un spectacol în care publicul a devenit, fără să-şi dea seama, parte din poveste.

"Un concert multisenzorial, pentru că, pe lângă muzica clasică care ne va încânta toate simţurile, avem şi peste trei mii de lumânări. Cei mai mulţi dintre oameni au înţeles şi au respectat recomandarea noastră de cod de îmbrăcare şi au venit îmbrăcaţi în alb.", explică Mario De Mezzo, primar Slatina.

"A fost foarte frumos. Ne-au plăcut cântăreţii foarte mult. Muzica a fost foarte bună, atmosfera foarte frumoasă. Nu ne aşteptam să fie atât de mulţi oameni.", spun doi tineri.

În jur de 1.200 de oameni au urmărit concertul, iar accesul la eveniment a fost gratuit.