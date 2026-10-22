A dat 35 de dolari pe o geantă veche, dar adevărata surpriză a venit abia după ce a deschis-o

O tânără de 27 de ani, pe nume Autumn Buesking, a avut parte de o surpriză în timp ce făcea cumpărături într-un târg de vechituri din New York. A cumpărat o geantă cu 35 de dolari, crezând inițial că este un model vintage al mărcii Coach, dar a descoperit în interior patru plicuri roșii sigilate, care conțineau în total 400 de dolari.

Pasionată de cumpărăturile second hand, tânăra a filmat momentul în care a deschis plicurile și a publicat ulterior videoclipul pe TikTok. După ce a aflat ce semnificație au plicurile roșii în cultura chineză, Autumn a decis să folosească banii într-un mod special, pentru a împărți norocul ei cu alte persoane.

Autumn Buesking, în vârstă de 27 de ani, nu intenționa să cheltuiască prea mulți bani în ultima zi a călătoriei sale la New York. Totuși, când a văzut o geantă de 35 de dolari într-un târg de vechituri, nu a putut rezista tentației. Ceea ce părea o simplă achiziție s-a transformat într-o descoperire pe care nu o va uita prea curând.

"Eram extrem de emoționată, mai ales că niciun produs nu avea prețul afișat. A trebuit să merg cu geanta la vânzător și să întreb cât costă", a povestit Autumn într-un interviu acordat în exclusivitate revistei People.

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Căuta o geantă vintage, dar a găsit patru plicuri misterioase

La unul dintre standuri, tânăra a descoperit o mulțime de genți, printre care și câteva modele vintage ale mărcii Coach. Își dorea de mult timp să găsească o astfel de geantă la un preț bun. În timp ce căuta printre produse, a observat o geantă neagră, simplă, care părea confecționată din piele.

A crezut că ar putea fi un model Coach și a început să caute în interior eticheta producătorului. În locul etichetei, a găsit patru plicuri roșii, toate sigilate. Autumn își amintea vag că, în cultura chineză, plicurile roșii sunt folosite pentru a oferi bani cadou şi a bănuit că și acestea ar putea conține bani.

Când le-a pipăit, a simțit ceva care părea o bancnotă împăturită în fiecare plic. S-a gândit că, în total, ar putea găsi aproximativ 20 de dolari. Geanta nu era însă de la Coach, ci de la marca Michael Green. Tânăra a verificat ulterior că modele asemănătoare se vindeau online cu prețuri cuprinse între 50 și 100 de dolari.

Când vânzătorul i-a cerut 35 de dolari, a considerat că merită să o cumpere, indiferent dacă plicurile conțineau sau nu bani. "Mi s-a părut că era un preț foarte bun doar pentru geantă. Dacă găseam 20 de dolari în interior, însemna că obținusem o geantă care îmi plăcea cu numai 15 dolari. Dar chiar dacă nu găseam niciun ban, tot consideram că 35 de dolari era un preț bun", a explicat ea.

"Ori am pierdut 35 de dolari, ori tocmai am făcut cea mai bună descoperire din viața mea într-un magazin second-hand". Pentru că mai mulți prieteni erau curioși să afle ce se afla în plicuri, tânăra a decis să filmeze momentul în care le deschidea, iar filmarea a fost publicată ulterior pe TikTok.

Surpriza a fost mult mai mare decât se aștepta: cele patru plicuri conțineau în total 400 de dolari. În loc de aproximativ 20 de dolari, cât crezuse inițial că va găsi, descoperise o sumă de 20 de ori mai mare.

Ce semnificație au plicurile roșii în cultura chineză

După publicarea videoclipului, Autumn a început să primească numeroase comentarii. Astfel, a aflat mai multe despre tradiția numită angbao, care presupune oferirea banilor în plicuri roșii, în special cu ocazia Anului Nou Chinezesc, dar și la alte evenimente importante. În cultura chineză, aceste plicuri sunt asociate cu norocul, prosperitatea și urările de bine.

"De acum înainte, voi considera această geantă ca fiind geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții!", a spus ea.

Autumn nu intenționează să o vândă și este încântată că obiectul în sine ar putea valora mai mult decât suma plătită.

A decis să împartă cei 400 de dolari cu patru cupluri de tineri căsătoriți

După ce a descoperit banii, Autumn s-a gândit o vreme ce ar putea face cu ei. În cele din urmă, și-a amintit că în luna octombrie urma să participe la patru nunți, așa i-a venit ideea de a împărți suma în mod egal între cele patru cupluri.

Decizia are și o semnificație sentimentală pentru ea. La începutul relației, Autumn și iubitul ei și-au făcut tatuaje temporare identice, pe care scria "lucky", adică "norocos". De atunci, expresia "lucky in love", care înseamnă "norocos în dragoste", a devenit una dintre preferatele sale. Acum, tânăra intenționează să ofere câte 100 de dolari fiecărui cuplu proaspăt căsătorit, transmițând astfel mai departe norocul de care a avut parte în New York.

"Cred că a fost menit să se întâmple așa. Am găsit exact 400 de dolari, suficient cât să ofer câte 100 de dolari fiecărui cuplu și să împart norocul pe care l-am avut în New York cu unii dintre oamenii mei preferați", a declarat Autumn.

Astfel, o simplă vizită într-un târg de vechituri s-a transformat într-o experiență specială, iar tânăra a ales să folosească descoperirea neașteptată nu doar pentru ea, ci și pentru a aduce bucurie altor oameni.